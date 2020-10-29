佳明发布 GarminFit JR3 健身追踪设备：针对儿童设计，联名漫威 / 迪士尼

10 月 29 日消息，佳明今天发布针对儿童的健身追踪设备 GarminFit JR3。GarminFit JR3 可以全方位监测孩子的活动情况和健康状况，并且佳明再次与迪士尼和漫威合作，推出 GarminFit JR3 迪士尼公主、小美人鱼、黑豹以及钢铁侠特别款。

GarminFit JR3 配备一块彩色屏幕并采用硅胶表带，手表支持 50 米防水和最长一年的续航。功能方面，GarminFit JR3 可以对孩子的步数、睡眠和每日建议进行记录。通过内置互动游戏，可激励孩子完成日常活动目标，从而解锁新关卡探索新的的冒险活动。同时手表还提供表盘下载和紧急联系卡等小工具。父母也可通过 Garmin Jr. APP 对孩子的活动情况进行查看和调整，来帮助孩子养成良好的生活习惯。

这次佳明还与迪士尼和漫威合作，推出了迪士尼公主、小美人鱼、黑豹以及钢铁侠特别款 GarminFit JR3。特别款除了在手表外观上进行了定制化设计，还针对不同系列定制了不同的主题活动和游戏，让孩子成为 APP 冒险游戏中的主角，能更好的激励孩子运动和锻炼。

据了解，迪士尼公主小美人鱼，迪士尼系列公主，黑豹和钢铁侠预计 11 月正式上市。