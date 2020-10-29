首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>影像器材

小巧防抖相机 Insta360 ONE X2 发布：售价不到 3000 元

威锋网 2020/10/29 12:29:37 责编：远洋
评论：

Insta360 是以制造能够拍摄 360° 照片和视频的相机系列而闻名，该公司近日宣布推出下一代 Insta360 ONE X2，这是 Insta360 ONE X 的迭代产品。

Insta360 ONE X2 具有与 360° 镜头相同且熟悉的矩形形状，但是还包括一些附加功能，包括一个小的预览屏幕，可以让您看到镜头看到的内容，同时还支持触摸手势。

ONE X2 可以拍摄 5.7K 的 360° 视频，它采用了更大的 1630mAh 电池，四个麦克风以实现更好的语音录制以及 IPX8 防水功能，因此它也可以在水下拍摄。

它有多种拍摄模式，包括 360° 拍摄，用于制作平面视频的 Steady Cam，用于创建全景的 InstaPano 以及用于同时显示两个角度的 MultiView。用户还可以使用 Insta360 iPhone 应用程序编辑 360° 视频，以提取视频中有趣的部分。

FlowState 防抖旨在通过使用新的防抖和水平调整算法来保持 Insta360 ONE X2 的稳定，即使没有万向架也能实现流畅的视频。像以前的 Insta360 相机一样，ONE X2 带有自拍杆，Insta360 可对其进行智能编辑。

其他功能包括用于添加电影视频效果的内置应用程序模板，主题跟踪，基于 AI 的视频推荐以及可调节回放的 TimeShift hyperlapse 视频。

Insta360 ONE X2 目前可从 Insta360 网站上订购，价格为 430 美元，约 2889 元。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Insta360

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用