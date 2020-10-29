小巧防抖相机 Insta360 ONE X2 发布：售价不到 3000 元

Insta360 是以制造能够拍摄 360° 照片和视频的相机系列而闻名，该公司近日宣布推出下一代 Insta360 ONE X2，这是 Insta360 ONE X 的迭代产品。

Insta360 ONE X2 具有与 360° 镜头相同且熟悉的矩形形状，但是还包括一些附加功能，包括一个小的预览屏幕，可以让您看到镜头看到的内容，同时还支持触摸手势。

ONE X2 可以拍摄 5.7K 的 360° 视频，它采用了更大的 1630mAh 电池，四个麦克风以实现更好的语音录制以及 IPX8 防水功能，因此它也可以在水下拍摄。

它有多种拍摄模式，包括 360° 拍摄，用于制作平面视频的 Steady Cam，用于创建全景的 InstaPano 以及用于同时显示两个角度的 MultiView。用户还可以使用 Insta360 iPhone 应用程序编辑 360° 视频，以提取视频中有趣的部分。

FlowState 防抖旨在通过使用新的防抖和水平调整算法来保持 Insta360 ONE X2 的稳定，即使没有万向架也能实现流畅的视频。像以前的 Insta360 相机一样，ONE X2 带有自拍杆，Insta360 可对其进行智能编辑。

其他功能包括用于添加电影视频效果的内置应用程序模板，主题跟踪，基于 AI 的视频推荐以及可调节回放的 TimeShift hyperlapse 视频。

Insta360 ONE X2 目前可从 Insta360 网站上订购，价格为 430 美元，约 2889 元。