发难英伟达，AMD 发布 RX 6000 系列显卡：价格更低





昨天刚刚宣布将以 350 亿美元全股票收购赛灵思的 AMD，今天又放大招了，一下推出三款新 GPU 显卡，分别是 Radeon RX 6800、Radeon RX 6800XT 以及 Radeon RX 6900XT。

更精彩的是，三款新的 Radeon RX 6000 系列显卡，将与英伟达最新的 RTX 3000 系列 GPU 直接抗衡。

Radeon RX 6800 可与 RTX 2080 Ti 或 RTX 3070 抗衡；Radeon RX 6800 XT 可以媲美 RTX 3080；最后是 Radeon RX 6900 XT ，对标英伟达最强显卡 RTX 3090。

网友直呼，“这太香了！” “AMD,YES！” 不考虑黄牛涨价，从发布会上的官宣价格来看：

Radeon RX 6800 > GeForce RTX 3070

Radeon RX 6800 XT < GeForce RTX 3080

Radeon RX 6900 XT < GeForce RTX 3090

尤其是 RX 6900 XT，在性能和价格上都非常让人心动。AMD 的 RX 6900 XT 与 RTX3090 在性能类似的情况下，价格比 3090 的官方公版价格低了 4000 块，这个价格当然相当有竞争力。

就在 Nvidia 的 RTX 3070 显卡发售前夜，AMD 一下子发了三款新卡，不仅性能不亚于英伟达，价格还更低，这对英伟达之前大好的高端显卡市场显然是一次狙击。

不知道是不是有一大批本来准备熬夜抢英伟达 3070 的发烧友，看完发布会就换了心意，准备等一等 AMD 的新品。 也有手快的小伙伴已经点了退款申请。

直接向英伟达发难：性能匹配，价格更低

先来看一下 AMD 三款新卡的基本数据。

这三款显卡均基于 AMD 最新的 RDNA 2 技术，它们将支持下一代游戏的硬件加速光线追踪，AMD 有望在 4K 和 1440P PC 游戏中与英伟达并驾齐驱。

Radeon RX 6800XT 想要与英伟达的 RTX 3080 一争高下，它在 4K 和 1440p 游戏方面的性能很有前景，可以媲美或超过英伟达最新显卡，但价格要低 50 美元。Radeon RX 6800XT 配备 16GB GDDR6 内存，2015Mhz Game Clock，2250Mhz Boost Clock，20.74 teraflops 的 GPU 性能和总共 72 个计算单元。

AMD Radeon RX 6800XT 4K 基准测试

AMD Radeon RX 6800XT 1440P 基准测试

苏妈现场数据显示了三款显卡与英伟达同类卡的对比测试情况。

Radeon RX 6800XT 在《Battlefield V》、《Borderlands 3》等游戏中击败了 RTX 3080。如果在更广泛的游戏中这些这些游戏结果能带入到同类游戏，那么 Radeon RX 6800 XT 将有望获得更稳定的 4K 游戏性能。

接下来是 Radeon RX 6800，其对标显卡是英伟达的 RTX 2080 Ti，配备了 60 个计算单元，1815Mhz Game Clock，2105Mhz Boost Clock，16.17 teraflops 的 GPU 性能和 16GB 的 GDDR6 内存。AMD 现场也直接对英伟达同款竞品发难，称 Radeon RX 6800 已经通过 4K 和 1440p 测试，游戏数量有限的情况下，它可以击败或抗衡英伟达的旧显卡。

AMD Radeon RX 6800 4K 基准测试

AMD Radeon RX 6800 1440P 基准测试

最后是 RX 6900 XT，它与英伟达的 RTX 3090 不相上下。尽管英伟达将 RTX 3090 定位于 8K 游戏，但其 24GB 的大容量内存使其更有可能被创意产业用作泰坦的替代品。AMD 并没有选择在相同型号上增加内存，因此 RX 6900 XT 保持 16GB 的 GDDR6 内存，并提供了一个有竞争力的价格。

RX 6900 XT 拥有 23.04 teraflops 的 GPU 性能。从 AMD 自己的基准测试来看，RTX 3090 的性能参差不齐。虽然 RX6900 XT 承诺在《Battlefield V》《Borderlands 3》等游戏中轻松击败 RTX3090，不过在其他游戏中略逊一筹。

AMD Radeon RX 6900 XT 4K 基准测试

所有三款新的 Radeon RX 6000 系列卡还采用传统的 2.5 插槽设计，具有常规的 PCIe 连接和用于冷却卡的三风扇系统。不过 AMD 没有像英伟达那样做任何花哨的工作来缩小其 PCB，也没有推出新的 12 针电源连接器。

AMD 使用 128MB 高速缓存，这是基于该公司的 Zen 3 L3 CPU 缓存设计。它针对图形使用进行了优化，并承诺提供两倍的带宽。这一切意味着，这些最新的 Radeon 卡可以更有效地向图形管道传输数据，并在不显著增加功耗的情况下提高性能。

AMD 的目标是将性能从以前的 RX 5700 XT 卡提高一倍，而功耗却略有增加。

AMD RX6800 XT 显卡

尽管 AMD 承诺将在 4K 游戏及更多领域与英伟达并驾齐驱，但这场竞争最大的遗憾之一就是缺少与英伟达的 DLSS 相当的产品。英伟达的 AI 驱动的超级采样技术已对支持该技术的游戏进行了变革，只需切换游戏设置即可带来出色的画质和更高的帧率。

高端芯片市场迎来巨大冲击，你退货了吗？

AMD 与英伟达、英特尔的抗衡一直没有停过，不过几年前，AMD 似乎已经在这场显卡战争中败下阵来。不过，靠着最新发布的 Radeon RX 6000 系列，AMD 的性能和价格都对 Nvidia 的 RTX 30 系列卡发起了不小的挑战。

被两位竞争对手压制了这么久，苏妈这次也算是扬眉吐气。

其实英伟达在上个月发布的 RTX30 系列显卡已经在行业内引起了极大轰动，不仅性能翻倍，价格也只要之前泰坦的一半。

在这个基础上，AMD 声称其新的 RDNA 2 技术提供的性能是上一代产品的两倍，而功耗却大致相同（且低于 Nvidia 的同类产品）。AMD 的 RX 6900 XT 与 RTX3090 在性能类似的情况下，价格比 3090 的官方公版价格低了 4000 块，这个价格当然相当有竞争力。

并且，以上的价格对比还是基于官方公布的售价，但由于供货量跟不上，英伟达 3080 和 3090 显卡都因为黄牛兜售价格暴涨，到手价普遍涨了 2000-3000。

那么相信很快，英伟达高端显卡的供求市场将趋于平衡，芯片企业之间的良性竞争，也能让机器学习的环境更好了。