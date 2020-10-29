AMD RX 6800 XT 光追性能曝光

IT之家 10 月 29 日消息 今天凌晨，AMD 正式发布了 RX 6000 系列显卡，但并未详细介绍该系列显卡的光追性能。现在，外媒 VideoCardz 在曝光了 RX 6000 的部分光线性能信息。

根据 AMD 的官方信息，RX 6000 系列显卡支持 DirectX 光线追踪（DXR），基于 AMD RDNA2 架构的显卡为每个计算单元添加了高性能、具有固定功能的光线加速引擎，经过优化后通过 DXR 技术来提供实时光照、阴影以及反射真实性。当与支持混合渲染的 AMD FidelityFX 搭配使用时，开发者还可以将光栅化效果和光线追踪效果结合起来，以达到图像质量和性能的更佳组合。

IT之家了解到，RX 6000 系列显卡的每一个计算单元（CU）都配有一个光线加速器（RA），这些单元负责游戏中光线追踪的硬件加速。RX 6900XT 有 80 个 RA，RX 6800XT 有 72 个，RX 6800 有 60 个。使用微软 DXR SDK 示例应用程序进行测试，RDNA 2 的硬件级光线追踪所实现的帧率是软件光线追踪的 13.8 倍。

根据VideoCardz的报道，Reddit 用户 NegativeXyzen 测试了华硕 RTX 3080 TUF 的光追性能，基准测试帧率为帧率为 630fps，相比之下 RTX 3080 的平均帧率为 635fps，RTX 3090 的帧率为 749fps。当然，真实游戏中的光线追踪表现可能会与基准测试有所不同。

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