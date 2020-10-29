晶圆代工大厂联电与美国司法部就侵犯营业秘密案达成和解协议：将支付 6000 万美元罚款

10 月 29 日消息，据国外媒体报道，台湾晶圆代工大厂联华电子（联电）今日表示，与美国司法部就侵犯营业秘密案达成和解协议，并将支付 6000 万美元罚款。

美国司法部此前以联电及若干员工违反联邦营业秘密保护法为由，对联电及若干员工提起刑事诉讼。

联电今日表示，已与美国司法部达成和解，和解协议内容今日已经过美国北加州联邦地方法院判决确定。

在和解协议中，美国司法部同意撤销对联电原来的指控，包括共谋实施经济间谍活动、共谋窃取多项 Micron Technology(简称美光) 营业秘密、和专利有关的指控、以及可能从美金四亿到八十七亿五千万的损害赔偿及罚金等。

联电承认侵害一项营业秘密，同意支付美国政府 6000 万美元的罚金，并在三年自主管理的缓刑期间内与美国司法部合作。

联电超过三分之一的营收来自美国，与美国客户及供应商都有长久的业务关系。

联电提供晶圆制造服务，专注于逻辑及特殊技术，为跨越电子行业的各项主要应用产品生产芯片。联电完整的制程技术及制造解决方案，包括逻辑 / 射频、嵌入式高压解决方案、嵌入式快闪记忆体、RFSOI/BCD，以及所有晶圆厂皆符合汽车业的 IATF-16949 制造认证。