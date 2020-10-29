欧洲打击互联网巨头垄断，但负责官员反对拆解

欧盟在反垄断问题上一直采取的是强硬立场，但欧盟的数字主管日前却警告说，不要拆解苹果、谷歌、亚马逊和 Facebook 等大型科技公司。

众所周知，在反垄断问题的定义方面，欧盟与美国有着明显不同的判断。美国采取了一种相对狭隘的观点，判断一家公司是否具有垄断或近乎垄断的地位，是以消费者是否因此受到损害来进行衡量。而相反的是，欧洲考虑一家公司是否具有垄断地位，是以新公司是否因此受到影响而难以竞争来衡量的，因为阻碍竞争的行为，在未来最终将导致消费者利益受到伤害。

基于欧洲更加强硬的立场，一些建议要求，应该拆分苹果、谷歌、亚马逊和 Facebook 等大型科技公司。例如，其中一项建议就要求，要将苹果应用商店 App Store 与苹果其他业务拆分开来，这样才能迫使苹果公平地对待竞争对手。

但根据媒体 The Information 报道，针对拆分苹果等大型科技公司的建议，欧盟数字主管和前竞争专员玛格丽特 · 维斯塔格 (Margrethe Vestager)却持反对意见，至少现在她是这种态度。

该媒体报道称，“近年来，对谷歌、亚马逊和苹果等公司，维斯塔格一直积极地在进行反垄断调查。维斯塔格表示，根据目前的欧盟法律，迫使这些科技巨头拆分是 “可行的。但她警告说，这种做法将可能导致意想不到的后果，欧洲监管机构和这些大型科技巨头之间可能会产生旷日持久的法庭讼战。”

维斯塔格表示，不应该在立法中引入拆分大型科技公司这样的规定，应该非常小心地采取这样的惩罚措施，应该确保这样做的实际意义。她说，“如果做出拆分大型科技公司的裁决，这会引发长时间的法庭诉讼。”

与拆分大型科技公司这一解决反垄断问题的做法相比，维斯塔格更加赞成对这些大型科技公司制定更加严厉的监管规则，以确保这些科技公司不能滥用自己的市场主导地位，从而保持市场的公平竞争。

但维斯塔格的所有同事都不同意她的这一意见，都支持关于拆分高科技公司的呼吁。

与维斯塔格的态度产生分歧的欧盟其他高级官员中，就包括欧洲内部市场专员蒂埃里 · 布雷顿 (Thierry Breton)。布雷顿明确表示，希望在一定情况下强迫科技公司分拆。

截止目前为止，苹果公司在美国和全球各地都面临着大量的反垄断调查和诉讼。这些调查和诉讼活动，主要针对的是苹果应用商店的商业行为。此外，苹果与谷歌之间的搜索服务协议也受到调查，据称为了能够让苹果设备将谷歌搜索引擎设置为默认模式，谷歌每年向苹果支付高达数十亿美元。