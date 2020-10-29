去哪儿 CEO 陈刚：15 年积累 6 亿用户

10 月 29 日，去哪儿网 CEO 陈刚在携程全球合作伙伴峰会上表示，未来两年是旅游业升级迭代的窗口期。陈刚首度披露公司业绩，成立 15 年来，去哪儿网积累 6 亿用户；2019 年 GMV（成交总额）达 1600 亿元，主营业务继续保持两位数增速。

陈刚表示，疫情对旅游行业造成的影响无法回避。未来一至两年行业将迎来新常态，游客出游前会精挑细选、货比三家，更加追求品质和性价比。

去哪儿网数据显示，平台主力用户是 26 岁左右的年轻人。他们是天然的移动互联网用户、爱社交爱分享。“现在的年轻用户爱扎堆、抱团，消费之前一定比价”，陈刚认为，对现在的年轻人而言，旅行不仅仅考虑性价比还有出片率。

在陈刚看来，用户已经对行业提出新要求，就是既要低价又要品质，出片率也必不可少。这也给 OTA 平台和商家提供了升级窗口期，从业者必须在两年内完成从同质低价供应链向品质供应链的升级。

从平台角度，除继续保持价格优势外，去哪儿网开始注重运营产品质量。以往用户考虑的是产品能否满足亲子场景或者差旅场景；现在用户开始在意细节、并提出个性化需求，酒店是否具备无边泳池、能不能看到天际线等。

去哪儿网也将通过 15 年来积累的数据优势，帮助商家满足用户不同需求。“比起告诉商家，你是一个三星商家，我们会告诉商家用户哪里不满意、你怎么做才能成为五星商家”，陈刚表示，以数据为抓手，可以帮助商家找到不同需求的用户，去哪儿网会对符合用户需求的商家进行支持，最重要的是把用户意见反馈给商家。