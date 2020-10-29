路透社：三星考虑放弃 Bixby 并用 Google 语音助手替代

作为 Android 手机的基础，谷歌的软件通常伴随着 Android 系统默认安装。但 Android 阵营内部有一个特例，这就是富可敌国的三星。面对谷歌的要求，三星选择了拒绝，因为 One UI 有完备的软件生态，其中 Bixby 语音助手就是重要的一环。

但是，这种情况可能将会改变。根据路透社的消息，三星可能将会放弃 Bixby 语音助手作为默认虚拟助手，转而使用谷歌的语音助手 Google Assistant 服务。

路透社表示，作为与谷歌母公司 Alphabet 达成的一项全球收入分成协议的一部分，三星正在考虑从设备中移除 Bixby 语音助手以及 Galaxy Apps 商店。

不过三星发言人否认此传言，表示这两个服务都是三星生态系统的一部分。“我们专注于自身的服务和生态系统。”三星在一份声明中表示。

▲图源 Engadget

据知情人士透露，为了在三星设备中默认安装例如 Google Search、Google Assistant、Google Play Store 等自家服务，谷歌已经努力多年。但作为全球市场占比最高的智能手机厂商，三星一直没有让步。一直以来，为了在 Android 手机内默认安装 Google 服务，Google 都以给予一部分广告分成为条件，让手机厂商「放手」，但此前这一招对三星并没有用。

不过，这几个月以来，在全球疫情的状况下，智能手机的迭代也随之变慢，销量也因此减少。不少企业停止了花费大量资金的项目，并且努力寻找新的获利点。而据消息透露 i，谷歌向三星提出了更有诚意的报价，因此双方将在近日就此事达成一致。

谷歌在声明中表示，他们只会与三星一同提升用户使用体验，后者依然有独立运营自己的应用商店以及虚拟助手的权限。