小度智能屏 X10 正式发布：10.1 英寸大屏，售价 999 元

10 月 29 日消息，百度旗下人工智能助手品牌小度专为家庭场景设计的小度智能屏 X10 今日首次公开亮相，官方零售价格 999 元。

作为小度智能屏家族的大屏新旗舰产品，小度智能屏 X10 在外观设计、性能配置、影音资源、AI 语音操控等各方面的产品细节上进行了全新升级。

外观设计上，小度智能屏 X10 邀请全球知名综合性设计公司、硅谷顶级设计团队 fuseproject 操刀设计，采用金属、网布等多种材质拼接，同时在底部增设金属圆环形底座。20mm 纤薄机身搭配 10.1 英寸超大屏幕。

配置上，小度智能屏 X10 采用 10.1 英寸平板级 IPS 高清大屏、1280*800 分辨率、8W 扬声器 300cc 大音腔，搭载 500 万摄像头，用户无论用于安防监控还是拍照录像，生活记录、影像素材更高清。

技能上，小度智能屏 X10 在智能语音控制上再突破，全局均可实现语音操控，从儿童到老人，全年龄段人群均可 0 学习成本实现语音操控。此外，小度在连续对话能力、手势识别、声纹识别、智能响应等多模态交互层面所打造的用户体验均实现行业领先。

随着 999 元小度智能屏 X10 的发布，小度智能屏家族千元以内的价格区间正式拥有了 5 款产品，入门款为 299 元的小度智能屏 Air。为了加速破圈进程，小度决定对小度智能屏 Air 进行补贴升级，由 299 元降至 169 元，这也使之成为了市面上价格最低的智能屏产品。