华强北再谋转型：电子低毛利难以为继，美妆价格压至市价一半仍有利可图

提起电子交易市场，大家依然会想起当年响誉亚太地区的华强北。作为昔日的 “中国电子第一街”，在电子市场爆冷和电商突起的双重夹击下，华强北经历了从繁荣到萧条的起伏变化 ...... 一段时间的沉寂之后，人们注意到，华强北开始卖起了美妆。从明通到远望，再到周边其他小商圈，“美妆交易中心”的招牌均被安排在醒目的位置，吸引着大量的人群涌入。

聚焦当下，华强北式的美妆经营有着怎样的特点呢？从电子到美妆，华强北为何会选择这样一条转型之路？带着这样的疑问，蓝鲸记者实地走访了华强北，尝试了解这其中的变化及原因。

商户集体转型美妆，华强北重回车水马龙盛况

“前面的麻烦让一让，让一让！”

在熙熙攘攘的商业城里充斥着嘈杂的忙碌声，像蓝鲸记者这样悠闲踱步，小店细逛的状态似乎与周围匆忙的人群显得格格不入。记者观察到，这儿的来客要么拖着小推车，要么手提多个黑色塑料袋，他们穿梭于商城内的各个档口，选品、询价、下单一气呵成，而档口内工作人员则是长坐在电脑前重复着产品录入收费等一系列操作。

这里，即是明通商业城，是前段时间为大家热议的华强北美妆交易中心之一，也是曾经全国最大的电子产品交易中心。据了解，从 2005 年建成开业至今，明通经历过三次转型，从最初经营数码产品到后来的手机配件，再到现在的进口美妆，而这一系列的变迁也正是深圳华强北市场变化的缩影。

“华强北之前一直是做电子数码类的，近两年才部分开始转型美妆。地方没变，人没变，仅仅只是产品变了”一位熟悉华强北的人士表示。

老马是明通商业城某一美妆档口的老板，曾经也是电子产品的经营者。“这里一般是中午 12 点开始营业，到晚上 11 点左右收工，你来的算早，所以我还能跟你聊一下，再晚一点我就得忙起来，估计连一分钟都没空聊啦！”老马笑了笑，邀请蓝鲸记者聊了一会。

据老马介绍，这边一般都是做批发生意，分为线上线下两种交易模式，线上一般是微商、淘宝店以及京东店直接加店铺微信下单，店铺直接发货，运费自理。说到这，老马偷偷告诉记者，发货地址还可根据要求改为福田保税区。而线下的话，就如同之前描述那样。

当谈及为何转型时，老马坦言：“手机市场毛利越来越低，档口租金又不便宜，加上电商的冲击，使得电子生意后期变得不太好做，而化妆品行业处于风口，需求大，利润高，大家都想把握住机会。”

这一原因也的确与明通商业城在自身官网的表述契合。明通在官网上表示：“手机配件市场属于中低端市场，可持续发展性不强，也很难树立品牌效应，对企业经营效益也不理想。鉴于多重因素的影响，2017 年 3 月，明通数码城在充分调研基础上，瞄准国内巨大化妆品内需市场，快速转型，高起点建设进口化妆品市场。”

当蓝鲸记者还想进一步沟通时，老马门前陆续来了不少询价的客户，只得作罢。出了档口，不到一会儿，蓝鲸记者被人群 “挤”到了另一位老板面前，刚好得空，于是跟这位老板也聊了会儿。

“叫我老潘就好！”他挥了挥手，招呼记者坐下。在短暂的交流中，老潘向蓝鲸记者分享了他对于转型美妆的补充观点。他表示，除了市场的变化促使商户转型美妆行业外，华强北的大规模转型或也与深圳市主动推动有关，一方面由于美妆行业处于风口热度高，另一方面也与地区间的良性竞争有关。作为中国最早实行对外开放的四个经济特区之一，深圳对于商机一直保持着敏锐的嗅觉，从最初的电子产品到现在的美妆行业，无一例外，深圳都是希望能走在前面的。“不过，这也只是我自己的一点猜想，听一听就好。”老潘拍了拍腿，起身整理货架去了。

大牌美妆价格为官方售价一半，华强北如何实现？

蓝鲸财经记者环顾了一周，货架上，日韩、欧美大牌美妆产品均陈列其中，且售价都低于常见的市面流通价，甚至有部分产品价格只有官方售价的一半不到。如雅顿金胶（90 粒装），货架上标注的是 315 元，而蓝鲸记者在淘宝官方旗舰店及京东自营官方店看到的价格均为 890 元。

极低的售价且是大牌正品，华强北究竟是何以实现呢？如此差价，商户能保证利润吗？带着疑问，蓝鲸记者联系了华强北这边一位不愿意透露姓名的市场负责人，希望能跟他了解这其中的情况及原因。

“利润完全不用担心，商人是不会做没有利润的事情！”这位负责人表示，“他们之所以能做到这些，主要就是对渠道的控制和供应链的把控非常到位。首先，商户们从韩国，日本及欧美这些地方大批量采购，会有压价空间；其次进口到香港免税仓是不用交税的，然后再出香港，进到深圳保税仓，通过包装或者加工的一些改变，税会比较低；再者，海运的供应链运费很便宜，对比一般美妆产品空运的各种方式，在运费层面就省了至少三分之一。所以最后呈现出来的就是你们看到的低价大牌美妆交易了。”

关于产品是否为正品，该负责人表示，监管部门是对华强北要求非常严格，但是假货也还是存在的，而且假货也有不小的市场。据他介绍，化妆品的正规货源主要还是还是免税店，不过也有一部分是通过广州工厂，还有浙江工厂提供，而这些一般为仿品。商户的销售渠道主要还是通过微信以及中间商来进行交易等。

在此前蓝鲸记者和商户老马的交流中，他也提到过：“如果客户把价格压的非常低，让商户们没有利润可图时，有部分商家为了这单生意不跑，也不可避免会出现提供假货的情况。不过大部分商家不会这样，毕竟大家是想长期做生意的，那么口碑就尤为重要，加上市场管辖严格，对于假货的处罚力度也很大，没必要为了挣一次快钱而毁了自己的招牌！”