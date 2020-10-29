《幽灵行者》：没有《赛博朋克 2077 》的日子，机械忍者陪你过

《赛博朋克 2077》再次延期的消息大家肯定都已经听到了，最早原定 4 月 16 日发售，后跳到 9 月 17 日，又跳到 11 月 19 日，现在新的发售日期为 12 月 10 日，共经历 3 次跳票。

【官方原文】

大家好，今天，我们决定将《赛博朋克 2077》的发售日期延后 21 天。新的发售日期为 12 月 10 日。

相信你们会有许多问题、许多想法。所以，首先请接受我们诚挚的歉意。

我们眼下最大的挑战，便是确保游戏能同时登录本世代、次时代主机和 PC：这要求我们同时准备并测试九个版本（Xbox One/X，Xbox S|X 兼容版本，PS4/Pro，PS5 兼容版本，PC，Stadia）… 而眼下我们正处于在家办公的状态。因为《赛博朋克 2077》在开发途中被新赋予了近于次时代作品的定位，我们必须确保游戏内的所有内容正常运作，每个版本都可以流畅运行。我们知道 21 天听上去很难在这样一个庞大而繁杂的项目上造成质变，但这是真的。

或许你们有些人在思索我们先前宣布进厂压盘的消息意味着什么。通过主机系统验证、进厂压盘，意味着游戏准备就绪，可以完成游玩流程，并拥有所有内容。但这不意味着我们能停下手中继续打磨的工作。恰恰相反：这段时间让我们得以加入诸多改进，并通过首发日补丁提供给玩家。但我们低估了这些工作需要的时间。

我们知道，我们手中的是一款伟大的游戏。我们愿意为之做出任何艰难的决定，只要能确保最终它会成为你们心爱的作品。

诚挚的，

Adam Badowski & Marcin Iwiński

嗯嗯没说是哪一年的 12 月 10 日，可能真的是 2077 年吧。

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雨夜，头戴兜帽的机械忍者藏在巨型建筑群的阴影里，在令人难以理解的悬空建筑构造之中，零星点缀着汉字招牌，这里是 “达摩城”。

忍者抽出一柄造型古朴的日本刀，仔细端详，在如镜面般的刀身和绵延的刀纹里，他看到了自己狰狞的机械面具，于是他高高跃起，将脚下的敌人一刀两断，血液与电容液交织出他的名号——他是 Ghost Runner，是 “幽灵行者”。

和《2077》的游戏类型相同的游戏 ----《Ghost Runner》

是猎人，也是猎物

有什么比赛博格忍者更酷吗？没有

在等待《赛博朋克 2077》为赛博朋克游戏美学进行一次大收尾的这段时间里，《幽灵行者》的发售日期和题材让人难免怀疑其 “蹭热度”的嫌疑，毕竟，霓虹灯、巨型都市、义体忍者、人工智能 ... 这些传统赛博朋克题材的 “老几样”，《幽灵行者》一样没落下。

但考虑到隔壁《2077》是个根正苗红的 3A 级 CRPG，而《幽灵行者》只是个独立团队制作的跑酷动作游戏，两者并不冲突，冲着对题材的热爱，《幽灵行者》还是让我非常爽到的，它的游戏体验只能用 “电光石火”来形容：高速、致命、凶狠。

玩家操作的角色 “幽灵行者”是一群义体忍者，你可以联想《守望先锋》里的源氏，或是《合金装备》里的雷电。和这些 “业界前辈”一样，幽灵行者热衷于使用日本刀、飞檐走壁和投掷飞镖，这在游戏里都有体现。

主角 “Jack”是幽灵行者的一员，拥有在墙壁间上蹿下跳的本领，故事背景发生在高压环境下的一座巨型城寨中，这里是人类经历末世灾难后最后的避难所。玩家扮演 jack 行动的目的，是为了帮助反抗军击败铁腕统治者——玛拉，在错综复杂的城寨中跑酷、穿梭，击杀一路上阻碍自己的敌人，最终完成对玛拉的复仇战。

玩家只需要在适当的角度跳到墙壁上，角色就会自动在墙壁上奔跑，且过程中不会下落，再次跳起才会离开墙壁。而在跳跃够不到的距离，玩家还可以按下 Shift 让幽灵行者冲刺一段距离，你可以把《幽灵行者》看作一款 3D 版的《武士零》。

身为义体人，主角自然是全身武装到牙齿，除了所有敌人一击必杀的斩切，幽灵行者可以从手臂射出钩锁在平台间快速移动；面对敌人的枪械攻击，玩家需要按住 Shift 进入 “感官增强”的子弹时间，在空中位移一段距离来避开子弹，而且如果你输入精准，还可以弹开敌人的子弹。

幽灵行者还拥有四种不同的技能，“闪现”是迅速移动攻击敌人，“风暴”是范围性的气浪攻击，“激涌”可以让主角发射出远距离的剑气，等等，只要玩家活用自己的能力，每一场战斗都有技能可用，每一场战斗都可以像动作电影一般华丽。

到游戏中期玩家还会在场景里获得手里剑、高跳、长效子弹时间等地图道具，化身真正的赛博忍者。

“忍”为心上悬刃——真的难

前面我们已经提到，主角对游戏中的大多数敌人都可以做到一击必杀，但同时，主角自己也是非常脆弱的，任何敌人的攻击，哪怕是场景里的陷阱，只需一击都能要玩家的命。

游戏在今年 5 月曾推出一个免费 Demo，提供游戏前两关的内容，当时通关 Demo 只死了十几次，还在为游戏不高的难度而侥幸。实际通关之后，我发现我错了，截止目前我达成全收集的存档，我的总死亡次数超过 1500 次，单一关卡最多时死了 232 次。

《幽灵行者》的难点是全方位的，游戏从第三关开始（也就是 Demo 之后），这个游戏就不存在 “难度曲线”这一说，这条象征难度的线如同二踢脚一般直窜天际，然后就没怎么下来过。

首先，敌人都拥有诡异的射击精度。在游戏中最常见的敌人 “密钥”使用半自动手枪攻击玩家，射速缓慢，弹速也容许玩家比较轻松地格挡，但即使是这样，如果玩家在错误的时间进入 “感官增强”，就会经常出现技能时间结束后 “主动去接子弹”的情况。

这只是游戏中最常见的普通敌人，他们通常三五成群，从各种诡异的角度打交叉火力，逼迫玩家不停地在墙体上蹿下跳来躲避子弹，别忘了，这可不是《武士零》那种横版动作游戏，3D 空间的移动本来就更具难度。

更别说游戏还没到中期，就开始出现诸如枪械全自动的枪手 “触发者”，疯狂跳脸的近战强化型 “重击者”，正面无敌的护盾猛汉 “执行者”，甚至有和玩家能力相似的武士 “守望者”等等敌人，且越到后面敌人部署越复杂，整个流程中玩家的注意力必须保持高度集中，否则要么一不小心误操作从墙上掉下来，要么走错进攻路线被敌人集火死。

《幽灵行者》的第二大难点，来自其 “跑酷游戏”的关卡设计本身，就以我死了 234 次才打过的第八关 “守门人”为例，虽然这是一场 BOSS 战，但却没有多少战斗的成分，大多数时候我都要在回旋的激光、墙壁的火焰和地面的火焰之间周旋，连用钩锁移动的时机都非常严格，初见真的死得找不着北。

所以即使是通关了两次游戏后，我依然无法预估大家通关《幽灵行者》需要的时长，因为这实在太因人而异了，我死了一千多次打通游戏共耗费约 9 小时，但通过背版和长时间练习的肌肉记忆，达成全收集的耗时被明显地缩短了。

而如果你是一个拥有 “忍者动态视力”的玩家，或者你有着死上几千次也依然能够坚持的意志，再次进入游戏时，你就会获得完全不同的体验。在通关《幽灵行者》之后我一度有自己打完了一款魂游戏的感觉——我变秃了，我也变强了。

痛苦与爽快只在一念之间

如果你是被赛博朋克题材吸引，《幽灵行者》可以回报你很多东西。即使身为一款独立游戏，使用虚幻 4 引擎开发的本作在画面表现上依然有自己的特点，游戏中的一些收集要素，也对世界观进行了补完，值得玩家去收集。

而如果你希望获得爽快的动作战斗体验，倒不是说《幽灵行者》做不到，只不过在那之前，你需要反复地练习和试错。尽管百密总有一疏，总是会有翻车和心态爆炸的时候，但只要坚持下来，至少我切实地感受到了走钢丝一般的刺激。

所以如果你能够坚持下来，《幽灵行者》足够你沉迷一段时间；而如果你对自己的毅力有所迟疑，目前游戏的免费 Demo 仍在 Steam 商店开放下载，大可一试之后再做选择。