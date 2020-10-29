苹果 iPhone 12/Pro 到底是不是耐摔、耐磨、耐刮：这些暴力测试告诉你

每年 iPhone 发售后的一段时间里，围绕这部手机的各类评测就如雨后春笋，而涉及的内容也围绕不同方向展开，其中就包括了「暴力测试」。

今年的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 已于上周五开售，国外许多博主已经针对这两部机型进行了许多极端测试，有测试抗摔性的，有测试屏幕耐刮程度的，也有测试防水性的。

特别是今年 iPhone 12 系列的屏幕由于搭载了超瓷晶技术，苹果表示其抗跌落能力提升了四倍，这也让许多人悄悄打起了「裸奔」的念头，而在你下定决心之前，这些暴力测试或许可以做为官方说辞之外的参考。









今年的 iPhone 12 系列由于采用了平坦金属边框和纯平面板，屏幕完全被金属中框包裹，在跌落时受力不容易传递给屏幕导致碎屏，而且苹果还引入了超瓷晶技术，让屏幕的硬度有了明显的提升。

来自美国的手机产品保险公司 Allstate Protection Plans 为了验证 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的抗跌落表现，专门录制了一个测试视频：他们在室外一片水泥地面上架起一个 1.8 米高的支架，分别测试了 iPhone 12 / iPhone 12 Pro 在屏幕朝下、后盖朝下、中框朝下的三种跌落情况下，机身的抗跌落表现。

结果显示，铝金属中框和玻璃后盖的 iPhone 12 测试结果更胜一筹，仅在屏幕朝下的测试中出现屏幕裂痕，其他两个测试都只让铝制中框产生一些磕碰痕迹。这个结果比去年他们测试的 iPhone 11 要好上不少，Allstate Protection Plans 甚至还表示 iPhone 12 是他们测试过的手机中，抗跌落表现最好的机型。

但 iPhone 12 Pro 就没那么幸运。

在屏幕朝下的测试中，iPhone 12 Pro 的屏幕裂痕范围更大，而且在后盖朝下的测试中，其一体成型的磨砂玻璃后盖还几乎出现了粉碎性破坏，甚至连其中一枚镜头的保护盖也无法幸免，但手机功能没有出现故障。个人猜测，出现这种反差的原因可能是 iPhone 12 Pro 机身更重一些，在跌落时机身难免经受更大的压力。

值得一提的是，这个测试结果仍然比去年的 iPhone 11 Pro 要好一些，当时 iPhone 11 Pro 在正面朝下的跌落测试中，屏幕不仅出现裂痕，而且触控功能也发生故障。

除了 Allstate Protection Plans，专注于暴力测试的 YouTuber JerryRigEverything 近日也发布了一期关于 iPhone 12 Pro 的耐用性测试。

在莫氏硬度刻度测试中，iPhone 12 Pro 和其他智能手机一样停留在六级的硬度标准，这时屏幕开始出现微小划痕，在七级标准下划痕深度在屏幕上会更加明显。虽然 Zack Nelson（UP 主）表示 iPhone 12 Pro 在六级硬度测试中留下的划痕比其他手机更「黯淡」，但差异并不明显。

iPhone 12 Pro 的不锈钢中框延续了去年 iPhone 11 Pro 的 PVD（物理气相沉积）工艺（金色版除外），这种工艺让苹果能够给不锈钢镀上和机身配色搭配的颜色，但从 JerryRigEverything 的测试来看，常见的小刀就能轻松对中框的涂层造成损伤。

另外，可能有人担心今年 iPhone 12 变薄会不会导致机身容易被掰弯，Zack Nelson 也着重测试了这一点，从视频中可以看出他几乎使上了「吃奶的力气」，iPhone 12 Pro 还是纹丝不动。

另一个 YouTuber MobileReviewsEh 则采用了不同的测试方式，他使用一台推拉力计测试了 iPhone 11 和 iPhone 12 的屏幕硬度，两者的数值分别为 352N 和 443N，也就是说在出现物理裂痕之前，iPhone 12 的屏幕能够经受更大的外力。

当然，以上这些测试都不是在受控实验室条件下进行的，所以存在许多不确定因素，结果也不一定准确，只能说做为参考。看完这些暴力测试后，你还打算让 iPhone 12 裸奔吗？