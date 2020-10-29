Spotify 三季度营收 23 亿美元同比增 14 %，用户达 3.2 亿人

美国流媒体音乐服务平台 Spotify 于周四发布了截至 2020 年 9 月 30 日的第三季度财报。财报显示，Spotify 第三季度营收为 23.2 亿美元，与去年同期相比增长 14%；亏损 1.18 亿美元，而去年同期净利润为 2.82 亿美元；每股亏损 0.68 美元，高于去年同期的每股亏损 0.42 美元。财报发布后，Spotify 股价暴跌了近 4%。

以下为 Spotify 第三季度财报要点：

——Spotify 第三季度营收为 23.2 亿美元，与去年同期相比增长 14%，低于分析师普遍预期的 23.5 亿美元；

——Spotify 第三季度亏损 1.18 亿美元，而去年同期净利润为 2.82 亿美元；

——Spotify 第三季度每股亏损 0.68 美元，高于去年同期的 0.42 美元。

——Spotify 第三季度月活跃用户达到 3.2 亿人，付费订户为 1.44 亿，同比分别增长 29% 和 27%。

Spotify 月活跃用户和付费订户增长使其轻松领先于亚马逊和苹果等竞争对手。据悉，截至今年 1 月，Amazon Music 称其拥有 5500 万月活跃用户，几乎所有人都是付费订户。与此同时，苹果去年报告称，其流媒体音乐服务拥有 6000 万付费订户，除了促销和免费试用外，不提供免费服务。

在第三季度，Spotify 订阅业务的每用户平均收入下滑 10%，至 4.92 美元，因为 Spotify 通过折扣计划引入了新的订户，并在印度和俄罗斯等新市场收取了更低的价格。该公司表示，本月已在七个市场上调了家庭订阅计划的价格。

第三季度，Spotify 订阅业务收入较上年同期增长 15%，达到 21 亿美元。广告收入在上半年下滑后恢复增长，增长 9%，至 2.17 亿美元。虽然广告占 Spotify 总收入的 10% 或更少，但随着该公司扩大其播客业务，这一领域已经成为新的增长领域。在疫情爆发前，该领域的增幅达到了两位数，这项业务也在第三季度引领了 Spotify 的反弹。

Spotify 表示，其服务目前有 190 万个播客可用，高于上个季度的 150 多万个。在此期间，22% 的月活跃用户收听了播客，高于上个季度的 21%。

Spotify 表示，收听已经恢复到 “正常水平”。与上个季度相比，第三季度该平台上发布的新音乐增加了 13%，其中以泰勒 · 斯威夫特 (Taylor Swift)的《Folklore》专辑为首，这张专辑创下了女性艺术家首日专辑流媒体最多的纪录。

Spotify 自由现金流为 1.21 亿美元，是一年前 4800 万欧元的两倍还多。该公司预计，第四季度月活跃用户将增长至 3.4 亿至 3.45 亿，付费用户将增长至 1.5 亿到 1.54 亿，该季度营收指引为 23.5 亿至 25.9 亿美元。

Spotify 股价周三报收于 276.14 美元，下降 3.93%。财报发布后，该股又跌了近 4%。不过截至周三收盘，Spotify 股价今年已攀升 85%。