大力做教育，字节跳动正式打响第一枪

低调发力教育赛道四年后，字节跳动终于有了大动作。

10 月 29 日，以「大教育，新科技」为主题，字节跳动举办发布会。会上，字节跳动宣布启用全新教育品牌「大力教育」。

据悉，作为字节跳动发布的首个业务独立品牌，大力教育未来将承接字节跳动所有教育产品及业务，原字节教育业务负责人陈林出任大力教育 CEO。

新品牌亮相同时，大力教育也发布了首款教育创新硬件产品——大力智能作业灯。该产品基础款定价 799 元，主打少儿作业辅导的家庭场景，通过将台灯与智能系统结合，实现智能查词典，智能计算题讲解等功能。

早在 2016 年，字节跳动创始人张一鸣就公开表示，会关注教育领域。如今，这家公司的教育业务包括清北网校、GOGOKID、瓜瓜龙启蒙等数款产品，横跨了 K12、成人教育等多个年龄段。据了解，大力教育的员工已经超过一万人。

与追求爆发式增长的互联网行业不同，做教育是一个漫长的过程。战略上，陈林已经表示过「哪怕三年不盈利，也要 all in」的决心。战术上，除了惯常的地毯式孵化，字节跳动也有一些新思路。

▲大力教育 CEO 陈林 | 大力教育

重新定义家庭作业辅导

首款主打教育硬件为什么选台灯？发布会上，大力智能团队负责人阳陆育首先回答了这个问题。

阳陆育说，自己在为孩子挑选台灯时，总找不到满意的。市面上的台灯，不是光线太暗，就是灯光照射的重影多损害视力，更重要的是，当下主流的作业台灯设计源于工业时代，只有简单的照明功能，已经无法满足孩子在数字化时代的需求。

基于这些痛点需求，阳陆育说，台灯是陪伴孩子学习时间最长的产品，「既然找不到合适的，那就自己做一款」。

据极客公园了解，大力台灯项目早在 2018 年就已启动，2019 年 10 月第一批产品正式生产，最初只有简单的语音交互和字典查找功能，2020 年初集中完善了更多智能学习功能后，并于今年 7 月前后在电商平台销售。

这款产品的核心功能是智能辅导，配备了 AI 摄像头，借助人工智能及相关技术，可以实现智能扫描作业本中的计算题并给出解答、智能识别课本上孩子指向的英文单词并进行跟读等功能。此外，借助台灯上的双摄像头，父母也能更便捷地实现对孩子的远程教学辅导。

发布会上，阳陆育与一位小朋友共同演示了产品功能。利用大力台灯，小朋友给身处发布会现场的阳陆育拨打视频电话。

小朋友有一道题不会做，寻求帮助。此时，台灯顶部的摄像头打开，视频画面正好是孩子课本上的习题。利用高清拍照功能，阳陆育记录下这道习题，简单计算后告诉小朋友答案。一次远程辅导顺利完成。

在家庭环境中，连接父母与孩子，实现智能化的沟通，这是大力台灯切入教育硬件赛道的核心场景。阳陆育表示，大力智能作业灯希望通过技术创新，开启智能辅导的新方式，把作业辅导带入智能时代。

京东商品页的数据显示，大力台灯的销量超过了 5000 份。对此，阳陆育告诉包括极客公园在内的数家媒体，目前产品的销售和口碑超出了预期，「因为这款产品此前没有做过推广，算是没有品牌的产品，完全是靠产品力卖出了销量。」

阳陆育进一步表示，家长需要更有效的助手来辅导孩子学习，硬件就像家庭智能教育的基础设施。因此，字节跳动做教育的思路也按照这个思路，在家庭环境里，寻找基础的还未被满足的场景去做解决方案。

▲大力智能团队负责人阳陆育 |大力教育

字节跳动的「大教育」

显然，智能硬件设备会是字节跳动教育业务的重点之一。

今年 8 月，陈林曾在今日头条上发布一则动态，询问给孩子使用电子设备进行学习的时候有什么痛点，「如果我们要做一款学习方向的电子设备，你希望它是什么样的？」

阳陆育早在去年十月就曾于朋友圈预告，正在研发一款 AI 学习硬件设备。此次发布会后接受采访，他也透露，明年上半年，大力教育还会推出一款新的硬件产品。

然而，做硬件却是一件难度大，回报周期长的「苦活」，甚至有评论提到「字节跳动做教育四年了也没有做出成绩」。

对此，陈林回应说，做教育需要看长期，并没有给每个业务团队设立具体的盈利目标，这样做会让业务发展变形，目前更加关注如何招聘到适合业务发展的人才，充实教育业务团队。

一位了解教育业务的字节跳动人士也表示，公司很多项目做的不错，在付费率等关键指标上都处于行业前列，只是业务还处在早期，字节跳动习惯保持低调，所以对外发生和发布相对更保守。

近年来，通过自研、投资并购等方式，字节跳动打造了一张教育「全线图」，业务横跨 Pre-k，K12，成人教育多年龄段，涵盖多学科、多课程。大力教育旗下产品包括清北网校、GOGOKID、瓜瓜龙启蒙、开言英语、极课大数据等。

教育业务上的自研与投资，字节跳动如何做选择？陈林解释，对于别人已经做的很好的项目，会选择投资；而那些别人不一定能做好，且难度很大的项目，就会选择自己做。「自研一方面是公司内部团队做，另一方面也会选择收购，把外部团队吸收进来一起做。」

对于大力教育未来的规划，陈林此前曾提及，目前教育行业在社会、学校、家庭三个场景都有可改进之处：社会层面，优质教育资源分配不均是老生常谈的问题；学校里面，老师陷入大量重复性、机械性工作；家庭教育中，家长缺少专业的工具和知识。

基于这三个维度，此次发布会上，陈林表示，大力教育要做的是「大教育」。

在陈林看来，孩子的成长是一个系统工程，「大教育」就意味着要去关注整个系统，完善教育的全链路场景。此外，「大教育」还需要服务生态中所有的参与者，除了学生、家长、老师，还有教育培训机构等等，实现教学方式、教育互动等方面的优化，「并始终关注人的成长」。

至此，低调发力教育赛道四年的字节跳动，正式打响了第一枪。