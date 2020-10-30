评分 9.1，B 站上线说唱节目：“田间地头”的集结，万物皆可说唱

“再来亿遍”、“真好汀”，在刷屏的弹幕中，哔哩哔哩 （简称 “B 站”） 的第一档在内部有着 “SS 级别”的综艺节目《说唱新世代》进入了决赛前最激烈的阶段。

这是一档 “槽点十足”的节目——节目硬盘崩坏，导演致歉；在重要的选手公演环节，有时电脑 “炸了”有时被附近居民投诉，因为噪音扰民……

这些插曲看似一言难尽，实则也很 “B 站”。截至目前，这档说唱全网播放量超过 1 亿，豆瓣评分 9.1，社交平台有不少 “自来水”为其原创的”安利帖 “。B 站玩梗、催泪的编排，让网友 “直呼内行”，在 “万物皆可说唱”的 Slogan 下，一群说唱歌手能在舞台上讲述校园暴力、花式催婚、女性权利，同样也能毫不违和地描绘祖国家乡、九八抗洪、励志成长。

幕后不为人知晓的是，这档破天荒的综艺节目只是 B 站管理层头脑风暴过后的一时兴起，请导演、请嘉宾、挑选手、搭基地都是临时起意。

B 站 COO 李旖对凤凰网科技 （微信搜索：iFeng 科技） 说道，这档节目已经超出了她的原本预期。

《乐队的夏天》、《中国有嘻哈》、《说唱听我的》在这个夏天扎堆上线，《说唱新世代》虽难言火爆出圈，仍收获了不少铁粉和好评。从 “后浪”到 “入海”，从首场跨年晚会到首场说唱综艺，B 站仿佛有着 “谜一样”的吸引年轻一代的本事。

“田间地头”的集结

这是一次仓促的集结。

尽管 B 站在 4 月就放出了 “说唱综艺”的招募海报，那支刷屏的广告宣传片《后浪》发布，这档综艺除了一句 “万物皆可说唱”的 Logo，没有更细致的规划，直到 B 站找到了《极限挑战》的导演严敏。在短暂的合计后，他们匆忙在两个月内组起团队，并在严敏的提议下，将旧厂房搭建成说唱基地。

“整个团队还是第一次尝试做一档真人秀型的音乐节目，其实完全没有经验”，B 站 COO 李旖对凤凰网科技（微信搜索：iFeng 科技）表示说。

《说唱新世代》原本是一个面向高校学生提供说唱舞台的全国性活动，考虑到全国校园活动太耗费经历，B 站想把它做成一档养成类综艺，对手节目开启海选时，B 站还没确定这档综艺叫什么，对外简称 “SS 级说唱音乐节目”。

像举办首场跨年晚会一样，B 站也没有在这场综艺上失手。深谙年轻人喜好的 B 站从宣传片就践行了 “田间地头”搞说唱的做法。

《说唱新世代》总策划杨亮解释道，把说唱跟中国乡土文化的结合会造成画风上的强烈反差，能把 “万物皆可说唱”的理念传递出来，从而打破对说唱的刻板印象，这则 “土味”宣传片，也为这档节目埋下了 “破”和 “立”的决心。

为什么要做综艺节目？在李旖看来，说唱在所有音乐品类中发展相对滞后，这意味着现有的说唱节目在多元化上还有可以发掘的空间，B 站想由此去发掘适合中国的说唱内容。

从 B 站内部的内容生态而言，吸引年轻人的说唱同样是 B 站 PUGC 内容的重要组成部分，B 站希望从这个节目，吸引更多喜欢音乐的年轻人可以参与到 B 站说唱创作，让 PUGV 的生态跟 OGV 生态的相互贯通跟融合。

“我们希望选手们能描述身边的事情，描述我们所处的世界，与现有的价值观有所碰撞”。杨亮说道，鼓励表达、鼓励创作、多元包容是这档节目的重要理念。

但是，模式成熟、颇具影响力的《中国新说唱》已经第三季，芒果 TV 的《说唱听我的》聚焦新生代说唱歌手，直接把 “后浪”印在了宣传海报上。“压力肯定是有的，我们想打破对说唱的刻板印象，去重新定义说唱。其实说起来轻松，但实际做起来是很难的，很有压力”，李旖说道。

出圈？宝藏节目？

这是 B 站的第一档综艺，虽然在 B 站在站内给了大力度的推广支持，弹幕、评论热闹非凡，但它似乎并没有像同期其它热门综艺一样承包热搜。

就全网的播放量和豆瓣评分来说，《中国新说唱 2020》作为自带 IP 的品牌的节目，不缺少关注度与话题点。顶流吴亦凡加上跨界请出的直播和短视频平台红人 “Giao 哥”和 “药水哥”，上场就掀起了近乎火热讨论度。相比之下，《说唱听我的》和《说唱新世代》热度尚未能冲出圈层。

“如果一档综艺节目连着三期都没有出圈，那它在后面就很难出圈了 “。 阿芮是一家头部视频平台的运营人员，在她看来，B 站的《说唱新世代》并没有出圈，至少在前三期是这样。

在很多人看来，”出圈 “是对一档综艺成功与否的重要标准。同样，这也与平台方的宣发预算息息相关。“我也想多邀请点选手，但是预算只够修 40 个床位，一个也多不了”，导演严敏面对媒体采访时这样说道。

在节目播出的前期，在知乎上有用户统计了每期《说唱新世代》的热搜次数，大多时候关于节目的话题排在 40 名开外。“虽然这我们第一次做综艺，但好的综艺应该本质上是好的内容，更多的热搜不等于就一定是好的内容”，B 站 COO 李旖这样回应 “热搜”之困。

在社交网络为《说唱新世代》自愿传播的用户不在少数，他们称之为 “宝藏节目”。

在选手、嘉宾的选择，节目编排上 B 站走了差异化的路线，选择了 B 站意外翻红的腾格尔和头部 Up 主党妹作为嘉宾；选手并不是在大众视野内广为人知，在节目编排上加入了更多集体生活记录的真人秀的元素；作品更加注重观点表达。因此才有了《她和她和她》、《画》等为被霸凌群体、为女性发声的作品。

《说唱新世代》的导演严敏为此感到自豪，在他看来，B 站选择选手的标准就说是否唱出了对真实生活的思考。“能够写出闪光作品的歌手可能有缺点，但会是一个真实的、鲜活的、会思考的、可爱的人。”

至于出圈与否，B 站没有给出答案，B 站将这档节目与跨年晚会一样的尝试，“只要播放出来有喜欢的观众，有观众为它口碑传播，我觉得这已经是成功了”，李旖说道。

“Bilibili 出品”会成为爱、优、腾的挑战吗？

从那场被称作 “最懂年轻人”的跨年晚会到自制综艺的推出，懂年轻人一直是 B 站的优势所在。B 站 CEO 陈睿近日在中国网络视听大会上表示，今年二季度，B 站月活用户快速增长至 1.72 亿，其中大量用户是年轻人。

随着各大平台的竞争加剧，自制内容成为了留住这些年轻人的重要手段，也是 B 站内容生态的重要组成部分。李旖表示，《说唱新世代》对平台而言是生态型综艺，可以繁荣 PUGC 内容生态。

在今年视频平台的用户之争中，腾讯视频凭借热播剧集《三十而已》及综艺《明日之子 4》等内容，收割使用时长 36 亿小时，位居第二位，芒果 TV APP 上线《乘风破浪的姐姐》等综艺，获使用时长 17 亿小时，排在第三位，哔哩哔哩 APP 及优酷 APP 分别为 16 亿小时、13 亿小时，位居第四、第五位。

来源：QuesyMobile 营销研究院

不过，创立 10 年的 B 站在这一节点上很难不被关注。除了在短视频内容上向科技、财经、数码 3C 领域纵深拓展，在影视、综艺自制等内容的制作上，基于对年轻人的了解，B 站也更容易 “出圈”。

但同时，视频网站交锋绕不过自制综艺对垒，综艺娱乐类的内容更易引发话题讨论，平台流量波峰一般靠自制的网综牵引。

相对爱优腾而言，B 站是自制影视综艺的一股新力量，但如何继续保持差异性和创新性，近两亿活跃而多元的 B 站用户，也将对它有更高的要求和期待。