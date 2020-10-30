老司机都赞不绝口，搜台词就能找到影片的工具

老司机之所以是老司机，是因为找片往往有独到的门路。例如通过某些工具，看到某张截图就可以找到对应片子。不过，最近有朋友给笔者分享了一个工具，群里的老司机纷纷表示找片居然还能这么来？一起来看看吧。

这款工具的名字叫做 “33 台词”，它的独到之处，就在于可以用一句台词，就找出有这句台词的对应的片子。有时候，我们会熟知某一句经典台词，但是不知道这句台词出自哪，这款工具就派上用场了。

33 台词主页，有 Web 版和软件版

33 台词有网页版和软件版，如果只是用台词找影片，网页版足矣。不过在使用前，还是建议先注册一个账号，不然很多功能都会受限。

33 台词的使用很简单，输入台词关键词，就可以搜出结果了。

33 台词的搜索结果，还是很不错的

从搜索结果来看，33 台词还是非常靠谱的。它会呈现出含有相应台词关键字的片子，并且把这个关键字在台词中标注出来。此外，33 台词还在搜索结果页中，提供了预览、截图等功能，如果是想要做表情包，或者分享给其他人，还是非常方便的。

可以看这句台词出现在片子的什么段落

不过，33 台词的某些功能需要消耗积分，例如云剪贴视频，就得消耗 5 积分。新注册用户是默认赠送 50 积分的，平时可以通过邀请用户、做任务、签到以及充值等方法获取积分，这也算 33 台词的盈利模式吧。如果你只是单纯使用台词找片的功能，并不需要消耗积分，总的来说这服务还是相当良心的。

云剪辑等功能需要积分

33 台词的原理其实算不上复杂，网络上存在大量的字幕库和影片库，整合在一起即可实现这类功能。但无可否认，它的确给大家找片带来了很多便利。如果你也有这方面的需求，不妨尝试一下吧！