苹果 iPhone 12/Pro 正式登陆更多国家和地区

IT之家10月30日消息 据外媒 MacRumors 报道，苹果 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 现已在更多国家和地区推出，发售日期为 10 月 30 日。用户可以在 Apple Store 及零售商处购买设备，同时消费者也将开始收到网上订单。

iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 即将发布的国家和地区包括：安道尔、亚美尼亚、保加利亚、爱沙尼亚、格鲁吉亚、格陵兰、冰岛、印度、哈萨克斯坦、拉脱维亚、立陶宛、澳门、马耳他、韩国、乌克兰。Caror Ooredoo 也开始在马尔代夫接受预订，并将于 11 月开始发货。

这两款手机于 10 月 23 日在中国和其他 30 多个国家和地区首次推出，而 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 将于 11 月 6 日开始接受预订，11 月 13 日开始发货。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片。其中，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框。