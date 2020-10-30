美股科技股领涨，iPhone、大中华区不给力苹果股价盘后下跌

北京时间 10 月 30 日消息，对科技巨头财报的预期，乐观的经济数据，减轻了投资者对新冠疫情恶化的不安，今天美股走高，科技股领涨。截至收盘，道指涨 139.16 点，涨幅为 0.52%，报收 26659.11 点；标普 500 指数涨 39.08 点，涨幅为 1.19%，报收 3310.11 点；纳指涨 180.72 点，涨幅为 1.64%，报收 11185.59 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股全线上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：欢聚集团内部员工持股比例达 31%

今天常规交易中，欢聚集团股价上涨 3.41 美元，涨幅为 3.92%，报收于 90.51 美元，市值约为 73 亿美元。数据显示，机构投资者在欢聚集团中持有相当高比例的股份。机构投资者通常将回报率与受到广泛关注的指数进行比较，它们在欢聚集团中的持股比例相当高，这表明欢聚集团受到专业投资者青睐。对冲基金持有的欢聚集团股票并不多。公司 CEO 李学凌持股比例为 23%，是最大的股东，第二、三大股东的持股比例分别为 7.6% 和 4.6%。数据还显示，前八大股东持有欢聚集团逾半数股票。内部员工在欢聚集团中的持股比例相当高，在其 73 亿美元市值中，内部员工拥有约 23 亿美元，占比达 31%。公众在欢聚集团中的持股比例为 11%。

图 8：蔚来单月产量首次达 5000 辆，股价大涨逾 16%

蔚来昨天宣布，合肥制造工厂本月产量达到 5000 辆。媒体报道称，这是蔚来电动汽车单月产量首次超过 5000 辆。此前一天，摩根士丹利上调了蔚来利润预期和目标股价，主要原因是蔚来第三季度出货量超过预期和更明朗的增长前景。摩根士丹利分析师蒂姆 · 萧（Tim Hsiao）在投资报告中写道，“蔚来在实现其战略和投资目标方面的速度，超出了我们的预期。”其研究报告的标题是 “成长中的电动汽车领头羊”。摩根士丹利预计 2021 年中国电动汽车领域的竞争会加剧，但它相信，老牌厂商和新秀将很难复制蔚来的多元化战略。蒂姆 · 萧说，“我们预计，蔚来将通过更大的规模、更多的车型 / 市场覆盖、自动驾驶技术和多元化，巩固其优势。”他预计，今年剩下时间和明年，蔚来电动汽车销售会更强劲，主要原因是 EC6 的需求和订单高于预期。蒂姆 · 萧预计，蔚来将在 1 月 9 日的 Nio Day 推出第四款车型。他维持对蔚来股票的 “增持”评级，并把目标股价由 20.5 美元上调至 33 美元。摩根大通两周前发布投资报告看多蔚来股票，部分原因也是 EC6 订单。今天常规交易中，蔚来股价上涨 4.48 美元，涨幅为 16.28%，报收于 31.99 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 10：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 11：下跌的其他国外科技股

图 12：iPhone、大中华区不给力，盘后苹果股价一度下跌逾 5%

由于创纪录的 Mac 和服务业务弥补了 iPhone 12 跳票的影响，苹果第四财季业绩超过华尔街预期。苹果第四财季营收为 647 亿美元，超过华尔街预期的 635 亿美元。73 美分的每股收益也超过华尔街预期。由于用户等待 iPhone 12 的发布，iPhone 业务营收下降 21% 至 264.4 亿美元，低于华尔街预期的 271 亿美元。不过苹果 CEO 蒂姆 · 库克 (Tim Cook)称，5G iPhone 和其他新产品在市场上收到 “非常正面”的反应。在大中华区，苹果营收下跌 29% 至 79 亿美元，也是数年来的最低水平。iPad 业务营收为 68 亿美元，高于分析师预期的 61 亿美元；Mac 业务营收为 90 亿美元，高于分析师预期的 80 亿美元。受新冠疫情影响，苹果没有公布圣诞销售季的业绩预期，圣诞销售季通常是苹果最重要的一个财季，今年苹果在本财季已经或将发布的新产品包括 iPhone 12、新款 iPad Air、低价型号 HomePod 和配置自主设计处理器的 Mac。iPhone 12 产品线跳票，意味着苹果 9 月份季度业绩 “依赖于”其他产品，价格更低的 iPhone SE 型号，使得 iPhone 销售不至于太难看。服务业务营收由上年同期的 125 亿美元增长至 145 亿美元，高于华尔街预期的 139 亿美元。Apple One 和 Fitness + 将进一步推动圣诞销售季苹果业绩的增长。苹果可穿戴、Home 和其他产品业务营收为 79 亿美元，是增长最快的业务之一，超过 74 亿美元的华尔街预期。今天常规交易中，苹果股价上涨 4.12 美元，涨幅为 3.71%，报收于 115.32 美元。盘后交易中，苹果股价一度下跌 6.21 美元，跌幅达 5.39%。

图 13：Alphabet 营收增长恢复至疫情前水平，股价盘后一度大涨 7.9%

发布营收和利润增长恢复至疫情前水平的财报后，盘后交易中 Alphabet 股价涨幅一度达到 7.9%。今天常规交易中，Alphabet 股价上涨 50.62 美元，涨幅为 3.34%，报收于 1567.24 美元。Alphabet 第三季度净利润由上年同期的 70.7 亿美元增长至 112.5 亿美元，每股收益由 10.12 美元增长至 16.4 美元，远超分析师预期的 11.39 美元，营收由 405 亿美元增长 14% 至 461.7 亿美元。Alphabet 首席财务官鲁斯 · 波拉特（Ruth Porat）表示，客户搜索和 YouTube 广告支出的的增长，推动了广告业务的增长，云服务和应用商店业务也推动了公司业绩的增长。剔除流量收购成本，Alphabet 营收为 380.1 亿美元，远超分析师预期的 352.3 亿美元。YouTube 业务营收为 50.4 亿美元，远超分析师预期的 45 亿美元。34.4 亿美元的谷歌云业务营收和 54.8 亿美元的其他业务营收也均超过分析师预期。今年以来，Alphabet 股价累计上涨 16%，同期标普 500 指数上涨 2.5%。