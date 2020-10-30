58 同城收购人人车传闻背后

近期，关于 58 同城收购人人车的消息频频传来。不过，双方只是 “简单”回应称消息不实，并未进一步详细说明。

但在业内人士看来，58 同城收购人人车已是 “板上钉钉”的事情。如今人人车深陷困境，仅凭自身力量已无法完成自救，出售已是最优选择。对 58 同城来说，则是出于新增业务需要或意图扩充二手车版块。

知名电商分析师李成东表示，人人车最差的情况是倒闭，如果被收购，相对来说是一个比较好的结果。而对于正在寻找新增长点的 58 同城来说，收购人人车，对其二手车业务有很大帮助，从整体上也可以促进营收增长。

昔日明星人人车深陷困境，或无奈 “卖身”

尽管 58 同城否认已经完成收购人人车，但从逻辑上，58 同城和人人车之间依然拥有多种可能。当记者向 58 同城相关负责人求证其他细节时，该负责人表示不便做过多解读。

而据每日经济新闻 10 月 27 日报道，一位 58 同城内部人员表示，“最近 58 同城对人人车的收购已经敲定，具体金额尚不清楚，目前李健已经去 58 同城任职，担任汽车业务板块负责人。”

在业内人士看来，58 同城收购人人车已是 “顺理成章”的事情。只是作为中国曾经最炙手可热的二手车明星企业之一，人人车如此的结局不免令人唏嘘。

实际上，人人车近年来发展颇为不顺，深陷各种困境。

众所周知，二手车电商是个烧钱、资金成本要求非常高的行业。公开信息显示，人人车最近的一次融资是在 2018 年 4 月，融资金额为 3 亿美元。

时至今日，人人车已有 30 个月未公开获得任何融资。而在最近一次融资之后，人人车在 2018 年末到 2019 年初，陷入到了 “破产”、“关城”、“资金链断裂”等传闻中。

在关城与裁员消息甚嚣尘上之际，人人车为摆脱困境，在 2019 年 2 月宣布转型实行新战略。此举导致了大量员工的不满，被视为变相裁员。

而在推行合伙人制后的四个月，人人车再次爆发裁员事件。6 月 14 日，李健再次发内部信宣布优化公司结构，并进行新一轮裁员。据新浪科技报道，HR 向人人车的员工透露称，裁员的比例高达 60%。

更为严重的是，人人车寄予厚望的合伙人制不仅未让人人车摆脱困境，反而招来了合伙人的大量投诉。黑猫投诉维权平台上，近期针对人人车的维权投诉中，有大约一半是由人人车合伙人发起。记者看到，这些投诉基本未得到解决，且至今依然在增加。

从实际效果来看，关城、裁员、新战略转型等举措并未让人人车的状况得到明显改善。而今年以来新冠疫情的爆发，无疑更是让人人车的处境雪上加霜。

除此之外，人人车还面临持续不断的法律诉讼。

据彭博近期在报道中援引一份法院文件内容，因人人车无法偿还约 1500 万美元的债务，债权人之一的 Argyle Street Management Ltd.正在开曼群岛法院寻求对前者颁布清盘令。

在业内人士看来，如今人人车在种种因素之下深陷困境，仅凭自身力量已无法完成自救，出售是一个无奈但理性的选择。

李成东则表示，人人车最差的情况是倒闭，若被收购，相对来说是一个比较好的结果了。

58 同城营收增速放缓，急需寻找新增长点

对于另一方的 58 同城来说，则面临营收增速放缓的问题。财报显示，2019 年第一季度到第四季度，58 同城的营收增速分别为 22.5%、20.5%、17.4% 和 15.1%，呈逐步下降的趋势。

李成东认为，58 同城已经私有化马上要回 A 股上市，面临营收增长的压力，需要找到新的增长点。

而 58 同城曾经的核心业务招聘和房产均面临激烈的竞争。在招聘垂直领域，58 同城面临着 Boss 直聘、猎聘网、前程无忧、智联招聘等对手的激烈竞争。在房产领域，贝壳找房于 8 月在美国上市，目前市值已达 800 亿美元。

相比之下，58 同城基于本身流量，在二手车领域或有新增长点。

2019 年 11 月 20 日，58 同城副总裁丛林曾表示，“58 同城二手车业务，从收入和流量来讲，都是行业领先的，去年（2018 年）全国 1000 多万的二手车交易量中，58 同城触达了一半以上的交易。”

很明显，58 同城对二手车领域参与意愿颇高。加之近年来其在二手车行业频频布局，希望在二手车领域寻求增长，并推动整体的增长。

2019 年 5 月，58 同城宣布将战略投资优信，购买后者 1 亿美元可转债。紧接着在去年 7 月，优信将助贷金融业务剥离出去，与 58 金融旗下的 Golden Pacer 合并，合并后 58 同城仍是 Golden Pacer 最大股东。

尽管如此，58 同城并未停下在二手车行业布局的脚步，并在自身组织架构方面进行调整。

今年 1 月，58 同城公布最新公司组织架构调整。本次调整后，汽车事业群（ABG）与人力资源及职业教育事业群（HRG）、本地服务事业群（LBG）、房产事业群（HBG）成为 58 同城核心的前台四大事业群。

到了今年 3 月，58 同城再次迈出了在二手车行业布局的一步，宣布与优信签订协议，以 1.05 亿美元收购优信拍业务相关资产。姚劲波表当时示，2020 年 58 同城向车商提供二手车拍卖服务，也是我们核心战略的一部分。

但今年以来，优信业绩表现差强人意。其公开财报显示，Q2 总营收、2C 交易量及交易总额、2C 业务收入等多项指标相比去年同期均暴跌 80% 以上。除了股价长期在 1 美元左右徘徊、面临退市风险以外，其驱动业务增长的金融业务也频遭投诉，最终被剥离。

在业内人士看来，58 同城是出于不断在二手车业务上布局的不满足，而选择收购身陷困境的人人车。

业内人士表示，二手车行业是一个大赛道，也是今后的发展方向。如果收购人人车，58 同城或许将重新调整二手车内部架构，以期对整体业务以及营收业绩产生促进作用。