苹果 Apple One 服务明日上线：捆绑包省更多，但国内无法用

昨日，苹果正式宣布 Apple One 将在当地时间 10 月 30 日（即北京时间明天）迎来首销。

先为大家介绍一下 Apple One 包含的项目及价格，以美区为例。

Apple One 分为 Individual、Family 和 Premier 三档。顾名思义，Individual 是个人使用，而 Family 和 Premier 则可以在家庭组内共享。

Individual 共有四项订阅，分别是 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade 及 50GB iCloud 服务，价格为 14.95 美元每月（约合人民币 100 元） ，相比单独订阅可优惠 5 美元每月；

Family 同样有以上四项订阅，但 iCloud 服务会增加至 200GB，价格为 19.95 美元每月（约合人民币 134 元），相比单独订阅可优惠 8 美元每月；

Premier 则是内容最丰富，也是相对更超值的。除了以上四项订阅外（ iCloud 有 2TB 容量），还有 Apple News+ 以及苹果推出的全新健身订阅服务 Apple Fitness+（可与最多 5 名家庭组成员共享），价格为 29.95 美元每月（约合人民币 201 元）。

苹果 CFO 表示，Apple Fitness+ 将在本季度推出。

作为参考，每项苹果服务的每月单独订阅价格为：Apple Music 9.99 元，Apple Arcade 4.99 美元，iCloud 服务 0.99 美元（50GB）、2.99 美元（200GB）及 9.99 美元（2TB），Apple News+ 9.99 美元，Apple TV+ 4.99 美元，Apple Fitness+ 9.99 美元。

众所周知，软件服务已经占据苹果营收的一大部分。而这项服务捆绑包的推出，无疑会继续帮助苹果拓宽内容服务用户数，也会让 Apple Music 成为除 Spotify 外消费者的另一个不错的音乐流服务选择。为此，Spotify 已经提出了抗议，指责苹果这一「不公平」行为。

需要注意的是，Apple One 内的 iCloud 容量，与用户目前订阅的 iCloud 服务并不冲突。这意味着一个 Apple ID 可以拥有超高 2TB 的 iCloud 容量，这对于部分特定用户而言是一个好消息。

目前，Apple One 服务并未在中国大陆上线，鉴于 Apple TV+ 、Apple News+ 和 Apple Arcade 服务没有在国内上线，而 Apple Fitness+ 也暂无音信，目测 Apple One 大概率也不会在国内上线。