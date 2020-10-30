苹果盘后公布第四季财报股价大跌：iPad 和 Mac 未能弥补 iPhone 下滑

苹果周四公布的第四财季业绩略高于华尔街预期，但该公司没有为投资者提供截至 12 月底的当前财季的业绩指引。此外，上一财季的 iPhone 销售额同比下降了 20% 以上。

以下是苹果第四财季实际业绩与 Refinitiv 估算的分析师平均预期对比情况：

每股收益：实际 73 美分，预期 70 美分

营收：实际 647 亿美元，同比增长 1%，预期 637 亿美元，

iPhone 营收：实际 264.4 亿美元，同比下降 20.7%，预期 279.3 亿美元

服务营收：实际 145.5 亿美元，同比增长 16.3%，预期 140.8 亿美元

其他产品营收：实际 78.8 亿美元，同比增长 20.9%，预期 74 亿美元

Mac 营收：实际 90 亿美元，同比增长 28%，预期 79.3 亿美元

iPad 营收：实际 68 亿美元，同比增长 46%，预期 61.2 亿美元

毛利率：实际 38.2%，预期 38.1%

苹果未能提供 2021 财年第一财季的业绩指引，这意味着投资者和分析师无法从苹果那里获得 10 月上市的 iPhone 12 的销售业绩暗示。

苹果股价在周四盘后交易中跌超 4%。

“从病例数量来看，西欧正在增加，美国也在增加。因此，仍然存在足够的不确定性…… 我们认为这种环境不适合提供指引。”苹果 CEO 蒂姆 - 库克（Tim Cook）接受采访时说。

由于与新冠疫情相关的不确定性，苹果在过去两个季度都没有提供业绩指引。

但库克表示，鉴于 5G、运营商促销和忠实用户等原因，他对 iPhone 12 的销售感到乐观，并表示 “初期数据确实非常好。”

苹果在中国的销售是一大不足。大中华区的销售额从去年的 111.3 亿美元下降至 79.5 亿美元，降幅超过 28%。

“新 iPhone 在中国的收入中占比较大，这也是整个季度下滑的原因。但是从新 iPhone 上市初期的情况来看，我们相信会在第一财季实现增长。”库克说。

iPhone 营收比去年同期下降了 20% 以上，未达华尔街预期。但是，许多投资者和分析师更加关注 iPhone 12 在下一财年的销售状况。苹果新 iPhone 今年 10 月开始销售，下个月计划推出更多型号，所以第四财季并未包含新设备的销售数据。

库克还表示，苹果并不担心 5G 版 iPhone 12 超过 5G 网络建设速度。他说：“有的地方显著快于其他地方。但我们觉得目前的进入时机恰到好处。”

Mac 和 iPad 的营收均超出分析师的预期，这很可能得益于疫情期间的居家办公趋势推动。苹果上个季度也提示投资者注意这些品类的强劲业绩。总体而言，Mac 营收同比增长 28%，iPad 营收同比增长 46%。

库克暗示还将在 2020 年推出新产品，可能是使用苹果自主设计的芯片的 Mac。库克说：“虽然不能透露太多，但我可以告诉你，今年还会有更多激动人心的东西上架。”

苹果还发布了新的 Apple Watch Series 6，该产品已于 9 月上市。这些设备被归入 “可穿戴设备、家用设备和配件”类别，这一品类销售额略高于预期，同比增长了 20% 以上。该类别还包括 AirPods 和 Beats 等耳机的销售额。

投资者一直在密切关注苹果的服务业务，其中包括 iCloud 和 Apple Music 等订阅服务、向应用开发人员收取的 App Store 佣金以及许可收入。服务业务营收超过了华尔街的预期，较去年增长了 16%。

库克周五表示，苹果将发布名为 Apple One 的订阅服务套餐。套餐内容因地区而异，但包括 Apple Music，iCloud 存储和 Apple TV + 流媒体视频等。