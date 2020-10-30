联想拯救者电竞手机 Pro 透明版马上就到：一眼就能看到 “芯”

7 月 22 日，联想为我们带来了全新的拯救者电竞手机 Pro。作为联想旗下的最新款游戏手机，受到了不少手游爱好者的欢迎。而值得注意的是，在 2020 联想创新科技大会上，联想还展示了拯救者电竞手机 Pro 的透明版本，极具辨识度。现在有最新消息，近日有联想手机业务高管发布最新预告，该机即将于大家见面。

据联想中国区手机业务部总经理陈劲最新发布的消息显示，这款备受瞩目的联想拯救者电竞手机 Pro 透明版马上就到，值得期待一波。从转发的微博配图来看，这款透明版机型与我们此前接触的其他透明版机型大同小异，通过手机后壳的透明部分可以直接看到跻身内部集成电路和芯片，极具辨识度。

其他方面，全新的联想拯救者电竞手机 Pro 透明版基本与标准版保持一致，依旧将配备一块 6.65 英寸 AMOLED 量子电竞屏，支持 144Hz 超高刷新率和 270Hz 的触控采样率。搭载骁龙 865 Plus 移动平台，配备 TSI 霜刃散热系统。后置 6400 万像素三摄，前置 2000 万像素自拍镜头，内置 5000mAh 电池，支持 90W 快充，并标配 65W 适配器。此外，该机还配备了正出音双对称扬声器和 U-Engine 双 X 轴线性马达和两个高灵敏超声波按键，支持 20 级力度调节，还在业界首次支持 4D 虚拟摇杆技术，让用户们在屏幕上也能体验到手柄般的操控感。

据悉，此前联想拯救者电竞手机 Pro 标准版的起售价是 3499 元，而透明版的价格目前尚未公布，但肯定要比标准版略高，预计在 3999 元左右。更多详细信息，我们拭目以待。