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特斯拉目前已有 466 家服务中心，计划明年每周至少新开一家

TechWeb 2020/10/30 13:00:19 责编：西瓜/实习
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10 月 30 日消息，据国外媒体报道，随着电动汽车产量和交付量的增加，电动汽车厂商特斯拉也需要在全球范围内开设更多的服务中心，配备经过培训的专业人员，为特斯拉用户提供相关的服务。

外媒的报道显示，目前已有 466 家服务中心的特斯拉，计划在 2021 年大幅增加服务中心的数量，以便为车主提供便捷的服务。

外媒是援引知情人士的透露，报道特斯拉计划在明年大幅增加服务中心的数量的。这一知情人士透露，特斯拉已告知他们的员工，他们计划明年每周至少新开通一家服务中心。

如果知情人士透露的情况属实，那就意味着特斯拉在明年将至少新开通 52 家服务中心，服务中心的数量也预计会增加超过 10%。

在报道中，外媒并未披露特斯拉计划明年开通的服务中心的分布状况，但预计主要会在欧洲及中国市场。特斯拉柏林超级工厂正在快速建设，所生产的 Model Y 计划在明年开始交付，同时上海超级工厂所生产的 Model 3，也已开始出口欧洲市场，特斯拉在欧洲市场的交付量将会有明显提升，也需要更多的服务中心来满足车主的需求。

上海超级工厂 Model 3 的年产能已经提升到了 25 万辆，Model Y 生产厂房也已基本建成，所生产的 Model Y 也计划在明年开始交付，届时其在国内市场的交付量也会不断增加，同样也需要更多的服务中心。

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关键词：特斯拉

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