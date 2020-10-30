苹果 iPhone 12 跌破发行价，拼多多的锅吗

最终决定市场价格的，恐怕还是供需关系。

开售不到一周，iPhone 12 的价格经历了过山车。

一开始，不少 iPhone 12 的渠道商纷纷在官网价格的基础上加价，根据不同的颜色和版本加价数百元不等；甚至有人加价 3000 元左右来卖 iPhone 12 Pro。

然而，很快，渠道商加价无力，iPhone 12 的线下销售价又回落到官网售价以下。

这就是所谓 iPhone 12 跌破发行价。

不仅如此，有一些渠道商的 iPhone 12 售价已经回落到 6000 元以下；而在四川成都的一家中国电信营业厅，如果办理相应 5G 套餐，最高能优惠 1300 多元。

iPhone 12 跌破发行价

对于 iPhone 12，线下渠道商本来是充满期待的。

在 10 月 23 日正式开售之时，由于拿捏到消费者想在第一时间拿到机子的心理，iPhone 12 在线下渠道加价出售的情况比比皆是，当然这也是渠道商借助 iPhone 新品获利的有利时机。

当然，蹲守在苹果零售店门口的黄牛也没有缺席，玩的也是 "低进高出" 的游戏。

不过，iPhone 12 加价高潮很快就结束了。

根据《凤凰 WEEKLY 财经》报道，iPhone 12 系列开售之初，一位个体手机店主把一款 iPhone 12 Pro 蓝色版 256GB 的售价定在 12300 元，这个价格比官网售价高了 3000 元，他本来打算大赚一笔。

然而到了 10 月 24 日，在市场形势的变化下，他开始发愁，直接将价格定在 9600 元，仅仅比官网高了 300 元。

当然，iPhone 12 Pro 还好点，加价空间虽然缩水了不少，但至少还有一些——实际上，在这场瞬息万变的市场博弈中，价格更惨的是 iPhone 12。

据《凤凰 WEEKLY 财经》报道，最早在 10 月 26 日（开售第四天），一位个体手机店主给出的报价单显示，iPhone 12 全线跌破发行价，无论是什么颜色或存储空间。

雷锋网从这份报价单上注意到，黑色、红色和蓝色版本的 iPhone 12 64GB 价格已经低于 6000 元，最多比官网价格降了将近 400 元。

值得一提的是，iPhone 12 不仅降价到 6000 元以下，也毫不意外地再次成为运营商的获客工具。

据红星新闻 10 月 28 日报道，在四川成都，一家中国电信营业厅表示，用户可以办理 99 元 4G 套餐来获得 720 元的 iPhone 购机优惠；如果办理 129 元 5G 套餐，则消费者购买 128GB 的 iPhone 12 新机最多比官网便宜 1300 多元。

当然，iPhone 新机销售渠道众多，也有不少人在线上渠道选择原价购买 iPhone 12。

苹果严控渠道

在今年 iPhone 12 的销售上，苹果对渠道的管控严了很多。

这首先体现在 10 月 23 日开售之前。

据社交媒体上网友晒出的图片显示，在苹果代理商已经分配给分销商的 iPhone 12 新机包装上，有警告贴纸称，禁止分销商在 10 月 23 日上午八点零一分之前激活新机，否则将处以每台 20 万人民币的罚款。

提前激活一台新机的代价如此之高，可见苹果对渠道开售时间一致性的重视程度和惩罚措施的严厉性。

除了新机激活时间，苹果更为重视的是线上线下的窜货问题。

根据网上公布的图片，有经销商曝光了苹果在中国市场渠道新规文件。文件表示，国内渠道经销商自愿承诺在收到 iPhone12 商品前签订协议——根据协议，经销商必须承诺今年上市的 iPhone 12/Mini、iPhone 12 Pro/Max 以及 iPad Air 4 等新品，不会流向线上渠道和海外市场。

苹果所列出的线上渠道包括拼多多、天猫、淘宝、唯品会、京东、苏宁等。

协议规定，如果违反上述措施，则按照 40 万每台来进行罚款。不仅如此，所有机器在流向非苹果授权实体店时，要求机器销售时必须现场激活，其目的是防止有人拿走机器返回线上销售——如果违反，则罚款金额依旧是 40 万元。

很明显，苹果提出这样的惩罚措施，就是为了防止线下的货流向线上。

对此，有供应链人士称，40 万的巨额罚款相当严厉，苹果之所以这么做，主要是因为近年来国内电商频繁补贴 iPhone 销量；以 iPhone SE 为例，它在发布之时被两家电商平台以补贴的名义低价出售，最后在补贴后的价格低至 2799 元，比苹果官方定价低了 400 元——相当于是打了八五折。

另外一位消息人士表示，苹果正在重组其在中国市场的渠道，结束对自己产品的任意降价，以便更好地赚取利润，掌握主动权。

还有供应链人士称，苹果要求经销商做出这种承诺的主要原因是，很多电商平台提供 iPhone 12 降价而不是苹果官方降价，而是平台自己补贴来吸引用户，而这些平台获得商品的渠道往往是通过一些渠道转卖而来，而不是通过官方渠道供应。

所以，苹果打击的正是非官方渠道的任意降价。

iPhone 12，拼多多不补贴了？

在众多苹果产品的非官方渠道中，拼多多可能是最受人关注的那一个。

2019 年，拼多多拉起百亿补贴的大旗，其中重点覆盖的就是数码 3C；为了打响知名度，同时建立自身的高端用户形象，拼多多更是把补贴重点放在了苹果新品手机上。

于是，在 iPhone 11 系列和 iPhone SE 发售之时，在拼多多平台上出现了 "发售即破发" 的情况。

到了今年的 iPhone 12 系列，拼多多更是严阵以待，不打算错过这个好机会。

实际上，早在 10 月 16 日，拼多多就上线了 iPhone 12 预约界面，并表示在 10 月 23 日开售当天正式以补贴价开售 iPhone 12 新机。然而到了 10 月 23 日，上述预约补贴界面消失，不久后拼多多在百亿补贴苹果专区上线了 300 元的 iPhone 抵扣券，有效期一年，售价仅为 0.01 元。

这一招很高明，很明显就是用 300 元的优惠，来留住潜在的 iPhone 12 目标用户。

雷锋网关注到，在上述 iPhone 领券页面，有一行字显示，iPhone 12 货源紧张并在紧急备货中——这并不令人感到意外，毕竟拼多多并不是苹果的官方销售渠道，而线下渠道的 iPhone 12 又被苹果严厉禁止在线上销售……

不过拼多多也的确很聪明，上述的 300 元 iPhone 优惠券有一年的有效期，理论上依旧可以圈住 iPhone 12 系目标用户，只不过需要更多时间。

雷锋网 (公众号：雷锋网)查询到，在拼多多上，iPhone 12 虽然没有进入到拼多多的百亿补贴专区，但是依旧有第三方卖家在拼多多平台销售这款机型，相同规格的 iPhone 12 因为颜色不同而发生变化。

其中，在某一个第三方卖家的报价中，iPhone 12 绿色和白色价格最高，64GB 版分别是 6499 元和 6599 元，红色售价最低，为 6099 元。

至于这家店的 iPhone 12 Pro，则依旧高于官方售价。

小结

作为苹果第一代 5G 手机，iPhone 12 系列不出意外地受到欢迎。

目前来看，在苹果严格的渠道控制之下，已经发售的两款机型中，iPhone 12 的销售已经基本归于正常状态，iPhone 12 Pro 依旧是加价才能买到——在火热的销售状态下，二者都在相关渠道出现了不同程度的缺货状态，而 iPhone 12 Pro 更甚。

不过，虽然有不少因素夹杂其中，但最终决定市场的恐怕还是供需关系。

值得一提的是，今年苹果发布了四款新机型，除了已上市的两款，iPhone 12 Mini 和 iPhone 12 Pro Max 要到 11 月份才正式发售，到时候市场不免会再波动一番。

思考题：

你愿意加价购买 iPhone 12 系列的新品吗？