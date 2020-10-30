“中邮钱包注销网贷账号”骗局爆发式出现，“客服”掌握姓名 / 手机号 / 就读大学等信息

IT之家 10 月 30 日消息 据网友投稿，很多人收到了中邮钱包注销网贷账号的电话，自称为客服的人员称你注册的这个软件不注销会影响征信，然后来加你的 QQ，之后的操作必须按照他说的去做。据接到电话的用户反映，电话中的客服掌握用户姓名、手机号和曾就读大学名称等信息。

根据 @1818 黄金眼的消息，宁波的小朱接到了类似的电话，结果被骗 17 万元。

IT之家了解到，中邮钱包的微博认证为中邮消费金融有限公司，官方网站显示中邮消费金融有限公司成立于 2015 年 11 月，总部设在广州，经中国银行保险监督管理委员会批准成立，由中国邮政储蓄银行等 7 家中外知名企业发起成立，是一家为我国居民个人提供全方位消费金融服务的全国性金融机构。中邮消费金融在全国 16 个省（市）设立省级营销中心，普惠金融服务遍及全国。2018 年，中邮消费金融注册资本增至 30 亿元。

目前，中邮钱包的微博评论区基本上都是消费者维权的帖子，对此中邮钱包给出的统一回复为：

您好，请问是遇到什么问题呢？ 建议您通过我公司官方客服热线 40066-95580，或我公司 “中邮钱包”APP、“中邮消费金融”微信公众号的在线客服予以反馈。如有需要可以私信提供您的姓名、联系方式、事由，我们会尽快安排工作人员与您联系，感谢您对中邮钱包的支持！

早在今年 9 月 18 日，中邮钱包官方微博就曾回应过此事，称：

“注销网贷账号”骗局在近段时间来呈爆发式的增长，已有不少人上当受骗，“两天被骗走 7 万”“一个电话骗走 15 万”的案例频繁发生。中邮钱包在此提醒大家：不轻信！不转帐！请勿相信 “注销贷款账号”等伎俩，陌生人要求转账都是诈骗！如果接到自称 “金融客服”的电话，要第一时间亲自去相关平台核实，或者直接联系平台的工作人员，核实情况。

IT之家了解到，搜索中邮钱包注销学生账号关键词，早在 2019 年 9 月已经有记录。