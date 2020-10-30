因为疫情，苹果暂时关闭法国 17 家 Apple Store 零售商店

苹果公司官方网站显示，由于法国新冠疫情日益严重，从 10 月 30 日开始，其在法国的 20 家门店中将有 17 家暂时关闭。

据媒体报道称，法国总统埃马纽埃尔 · 马克龙（Emmanuel Macron）当地时间周三在电视讲话中宣布，从本周五开始，法国将实行新一轮的全国性封锁，封锁期一直持续到 12 月 1 日。在此期间，非必要的业务、餐馆和咖啡馆将被关闭，以遏制新冠肺炎病例的激增。这些限制无疑对苹果零售商店产生不利影响。

由于苹果最近推出从门店直接发货模式，在法国有几家苹果零售商店仍将提供有限的客户服务。从今年 10 月开始，苹果在法国的零售门店有三家提供快递发货服务。

但据苹果官方网站表示，苹果在德国的 15 家零售商店将仍然正常营业。

针对以上消息，苹果没有立即回复来自媒体的置评请求。

今年 3 月份，苹果在法国的零售商店因新冠病毒疫情，曾首次被暂时关闭，但在 6 月 9 日重新开业。与在美国所采取措施不一样的是，苹果的法国零售商店在夏天并没有出现二次关闭情况。10 月份，苹果香榭丽舍大道门店和苹果 Velizy 2 门店关闭了两周，但为了迎接 iPhone 12 的推出，这两家门店又及时恢复开业。

截至当地时间 10 月 29 日，因当前的新冠病毒疫情大流行，在法国之外，也还有 18 家苹果零售商店被暂时关闭。由于疫情在全球的大流行，今年以来，苹果所有 509 家零售商店都不同程度地经历了关店和重新开业的折磨。截至现在，苹果许多零售商店所提供的服务，仍还只限于快递收送以及基于预约的购物。