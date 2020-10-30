多家快递公司出现无人派送：低价战反噬快递业

10 月 30 日消息，据中国新闻周刊消息，近期针对正在发酵的通达系快递公司全国多个城市网点停工罢工传闻，圆通、中通、申通、百世等公司相继回应称，罢工传闻为不实消息，目前快递网络运营正常。

但多方否认后，关于快递网点欠薪罢工的讨论依然持续发酵。微博数据显示，最近一个月有关快递罢工的讨论已超过 1 万次，涉及通达系公司的全国多个网点。

异常网点统计名单显示，圆通、申通、中通、百世汇通、韵达五家快递公司在一个月异常网点仍在增加，这些网点涉及湖南、四川、江苏、上海等多个省市，运营情况多标注为 “网点异常”、“快件积压严重”、“无人配送”等。

有员工透露，异常网点大多因拖欠工资导致快递员罢工，网点停摆，影响包裹投递，许多网点的欠薪问题至今未解决。

据中国新闻周刊报道，自 2019 年 5 月打响行业价格战后，通达系基层网点和基层快递员的收入已经被挤压至生存红线，派送网络不稳定性正在加剧。“以价换量的价格战如果不是基于生态平衡下的博弈，换来的可能是竞争泥石流。”中国物流与采购联合会研究室副主任、电商物流专家杨达卿告诉《中国新闻周刊》，“当价格竞争策略变成所有企业拼市场的常规武器，它带来的是破坏性竞争，而不是建设性竞争，最终末端网点将因恶性竞争而无利可图。这是生态破坏带来的结果”。