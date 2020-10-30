苹果 A14X、A14T、自研 GPU 投产后，其他厂商或更难获得台积电 5nm 产能

10 月 30 日消息，据国外媒体报道，在本周早些时候的报道中，外媒称苹果正在研发用于桌面电脑的处理器 A14T，将在明年年初推出，由合作伙伴台积电采用 5nm 工艺制造。

当时外媒在报道中还提到，苹果在明年还将推出自研 GPU，也将由台积电采用 5nm 工艺制造。此外，外媒在此前的报道中就已提到，苹果自研的 Mac 处理器 A14X，也将采用台积电的 5nm 工艺。

在需要大规模生产用于 iPhone 12 系列及 iPad Air 的 A14 处理器的情况下，苹果 A14X、A14T 及 GPU 投产之后，台积电 5nm 工艺的产能就将更紧张，其他厂商短期内可能就难以获得台积电这一工艺的产能。

台积电的 5nm 工艺是在今年一季度投产的，在三季度为他们带来收入，该季接近 10 亿美元，占到了三季度营收的 8%。

从台积电官网公布的信息来看，位于台南科学园的晶圆十八厂，是他们 5nm 工艺的主要生产基地。

台积电 5nm 工艺目前投产的时间还不长，产能还处在不断提升之中，目前的产能主要用于为苹果代工 A14 处理器。外媒在此前的报道中曾提到，苹果要求台积电在今年出货 8000 万颗 A14 处理器。随后也有外媒称台积电难以完成这一目标，他们今年最多只能代工 7400 万颗。