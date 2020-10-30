苹果新专利：未来的苹果 AR 眼镜有望用上 LiDAR 激光雷达扫描仪

iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 在去年三摄影像系统的基础上，加入了一枚 LiDAR 激光雷达扫描仪。

这枚传感器通过测量激光触及物体后反射回来所用的时间，来绘制出空间深度图，最终为 iPhone 带来更沉浸的 AR 体验，而且还能在暗光环境下提高 iPhone 12 Pro 系列的对焦速度，并且利用深度图实现夜间人像模式功能。

而这项技术或许会应用在未来的苹果 AR 眼镜上。

最近苹果申请的一项名为「具有低光操作的头戴式显示器」专利遭到曝光，它描述了多种感知头显（HMD）佩戴者侦测周围环境的方法。苹果在专利申请当中表示，在光线不足的环境下，人眼观察环境的能力会比光线充足的条件下差，而搭载激光雷达传感器的头显设备可以在黑暗环境下充当佩戴者的「第三只眼睛」。

苹果提出的解决方案是利用「苹果眼镜」等 HMD 设备（头戴显示器）中的激光传感器（一般包括一个照明器和一个探测器，照明器向环境中发射红外光，检测器观察环境中物体反射的电磁辐射）来记录周围环境中包括深度和距离在内的信息，然后将结果以未指定的 「图形内容」回传给佩戴者，帮助佩戴者在黑暗中「看清」周围的环境。

关于苹果正在开发 AR 头显设备的传闻已久由来已久，多次准确爆料苹果新品开发计划的彭博社此前就曾发表报道称，苹果的 AR 头显计划由负责 AR/VR 的副总裁 Mike Rockwell 领导，据称正在开发的产品包括一款代号为 N421 的轻便 AR 眼镜，和代号为 N301 的 AR/VR 一体化头显。

而目前苹果的许多技术和功能也被视为是为 AR 设备铺路的铺垫，例如 AirPods 的空间音频技术、iPhone / Apple Watch / HomePod 等设备上的 UWB 超宽频芯片、iPhone 12 Pro 系列和 iPad Pro 2020 的 LiDAR 激光雷达扫描仪等等。