同比大增 93.7%，联发科今年第三季度实现净利新台币 133.67 亿元

10 月 30 日消息，联发科今日发布了 2020 年第三季财务报告。报告显示，联发科第三季度实现营收新台币 972.75 亿元（约合人民币 227.82 亿元），同比增长 44.7%%；实现净利新台币 133.67 亿元（约合人民币 31.3 亿元），同比增长 93.7%。

▲ 联发科

联发科表示，本季（第三季）营收较前季及去年同期增加，主要因智能手机芯片市占率增加与 5G 产品出货，以及电视、WiFi 与电源管理芯片等消费性电子产品销售提升。

联发科本季营业毛利为新台币 430 亿元，较前季增加 46.3%，较去年同期增加 52.1%。毛利率为 44.2%，较前季增加 0.7 个百分点，较去年同期增加 2.1 个百分点。本季毛利率较前季及去年同期增加，主要因有利的产品组合。

联发科本季本期净利为新台币 133.67 亿元，较前一季增加 82.8%，较去年同期增加 93.7%。本季本期净利率为 13.7%，高于前一季之 10.8%，高于去年同期之 10.3%。每股盈余为新台币 8.42 元，高于前一季之新台币 4.58 元，及去年同期之新台币 4.38 元。

联发科称，本季本期净利、本期净利率与每股盈余较前季及去年同期增加，主要因本季营收与毛利率较前季及去年同期增加。

联发科是一家无晶圆厂半导体公司，专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域。其提供的芯片整合系统解决方案，包含无线通讯、高清数字电视、光储存等相关产品。