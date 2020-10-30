华为发布智能汽车解决方案品牌 HI

10 月 30 日下午消息，在今日的 Mate40 系列国内发布会上，华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军宣布，正式发布华为智能汽车解决方案品牌 HI，旨在通过华为全栈智能汽车解决方案，与车企深度合作，打造智能网联电动汽车。

他介绍，HI 代表华为智能汽车解决方案（HUAWEI Intelligent Automotive Solution）。HI 既代表华为在智能汽车领域的技术创新，也代表了商业模式的创新，同时，华为致力于把极智、愉悦、信赖的出行体验带给消费者，HI 承载着 “把数字世界带入每一辆车”的愿景。

王军表示：“HI 带来全栈智能汽车解决方案，我们继承华为三十年的技术积累，和汽车行业深度融合，并追求跨越式技术发展，实现领先与超越。我们相信新模式一定会开发出好的智能电动汽车，实现品牌向上，促进中国汽车产业由大变强。”

HI 全栈智能汽车解决方案包括 1 个全新的计算与通信架构和 5 大智能系统，智能驾驶，智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云，以及激光雷达、AR-HUD 等全套的智能化部件。

HI 提供算力和操作系统，包括三大计算平台，智能驾驶计算平台、智能座舱计算平台和智能车控计算平台，以及三大操作系统 AOS（智能驾驶操作系统）、HOS（智能座舱操作系统）和 VOS（智能车控操作系统）。有了算力和操作系统的支持，汽车就可实现软件定义，持续的开发新功能。

HI 高阶自动驾驶 ADS 打造中国道路场景下最好的高阶自动驾驶系统，它以 L4 级自动驾驶架构为基础，提供面向 L4~L2 + 级自动驾驶全栈解决方案，传感器、中央超算、算法实现领先。基于机器自我学习技术，自我学习、自我进化。

HI 智能电动系统基于 PDDP 电动数字化开发平台多物理场耦合 AI 仿真寻优算法，打造智能油冷散热技术，核心动力部件采用浸入式油冷散热方式，高车速下冷却效果更优，百公里加速在 3 秒左右。同时，提供全系 800V 高压快充解决方案，充电 10 分钟即可续航 200 公里。

HI 智能座舱采用自研计算平台、Harmony 座舱操作系统，有丰富的应用生态。ARHUD 可以把普通的挡风玻璃，变成一个 70 寸高清大屏，结合 7.1 环绕立体声，用户可以看电影、打游戏、开视频会议。同时，它具备视觉识别能力、语义理解能力和 AI 技术，可以用自然语言交流，看懂用户的手势和表情，智能地为用户服务。

在安全方面，HI 双电驱系统联动控制、冗余备份，可确保动力不丢失，保障驾驶安全。同时，通过 AI 及大数据分析，可实现电池异常提前预警，进一步提升用车安全。在信息安全领域，华为把长期的积累应用到汽车上，保护用户的信息安全与隐私。

王军表示，HI 即代表技术创新，也代表商业模式的创新。HI 采用联合开发新模式，华为发挥技术优势、车企发挥整车优势，共同设计开发精品车型。新车型使用车企的品牌，HI logo 也将在车身上呈现。