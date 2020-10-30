孙枢：花小猪打车虽然更便宜，但安全绝不减配

10 月 30 日，在花小猪打车媒体开放日上，花小猪打车总经理孙枢表示，做花小猪的初衷是希望提供更实惠的网约车产品，让用户出行更安全更便捷；也作为司机的收入补充，为司机师傅增加收入。

花小猪是滴滴今年新推出的打车产品，主打实惠、年轻、好玩、有趣，今年上半年开始在山东临沂、贵州遵义等城市小范围测试，凭随后花小猪陆续扩展到北京、广州、成都、武汉、厦门等其他城市。

孙枢介绍说，同一个公司推出多个同类品牌，有一定的产品差异，这也是较为普遍的事情，比如在酒店行业，在日化行业，都有很多这样的实例。滴滴出行总裁柳青表示，当前国内移动出行渗透率只有 3%，还有很多的需求没有被满足，出行未来大有可为，滴滴希望不断推出不一样的产品和品牌，给用户提供更多选择。

在去年滴滴内部一次业务讨论上，有同事提出做一款实惠网约车产品的想法，希望满足更多用户尤其年轻用户的需求。随后自己成为这个项目的负责人，带领团队研发和运营花小猪打车。孙枢表示，花小猪打车吸引了众多年轻用户，用户里 90 后超过 60%。

开放日现场孙枢同时表示，花小猪打车刚刚上线，虽然给用户带来了一定便利，但同时也存在一些问题和不足，团队在持续打磨产品，优化用户体验，希望这个产品能不断为用户创造新的价值，这是花小猪打车目前最重要的事情；而且，花小猪打车和滴滴在安全上采用了同等的标准，虽然价格更实惠但安全绝不减配。

对于受关注的资质问题，孙枢在接受现场媒体采访时表示，花小猪是滴滴旗下的出行产品，在滴滴拥有的资质下运营。花小猪希望在主管部门的帮助和指导下，持续努力，为用户提供安全、便捷、实惠的移动出行服务。之前花小猪确实有沟通不到位的情况，目前在持续加强沟通，已得到越来越多城市主管部门的认可和支持。