手机 ODM 及半导体厂商闻泰科技前三季度营业收入 386.2 亿元，净利润 22.6 亿元

10 月 30 日消息，闻泰科技今天公布了前三季度财报。报告显示 2020 年前三季度营业收入 386.2 亿元，同比增长 76.6%；实现归属于上市公司股东净利润 22.6 亿元，同比增长 325.8%。短期借款下降 85.21%、长期借款下降 20.79%、一年内到期的非流动负债下降 60.10%、经营活动现金流同比增长 302.5%。

公告披露，本期业绩增长的主要原因，主要原因是通讯板块 5G 产品的大幅增长以及安世集团纳入合并范围所致。报告期内闻泰科技致力于开拓客户、产品开发和产业布局，2020 年 1-9 月的公司业绩增长势头迅猛，实现销售额和净利润的快速增长。

闻泰科技表示，已还清 35 亿元并购贷款，资产负债率大幅降低。2020 年 1-9 月通过非公开定向增发和自身业绩增长，降低了资产负债率，其中短期借款已下降至 4.1 亿元，下降 85.21%；长期借款已下降至 89.6 亿元，下降 20.79%。同时经营活动现金流也同比增长。2020 年 1-9 月经营活动现金流 46.2 亿元，同比增长 302.5%。

闻泰科技是产品集成和半导体企业，与全球各大手机、PC、IoT、汽车等领域品牌保持深度合作关系。旗下的闻泰通讯股份有限公司是全球最大的手机 ODM 企业，安世半导体是有 60 年发展历史的欧洲老牌半导体公司。