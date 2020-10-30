前四名均为国产厂商，苹果第五，Canalys 发布 Q3 中国智能手机市场报告

IT之家10月30日消息 Canalys 今日发布了全球智能手机和中国国内智能手机的分析报告，其中全球市场报告与雷军今日所宣示的一样，无论是 Canalys 、IDC 还是 Counterpoint 均显示，小米重返全球智能手机出货量前三。

而在国内细分市场中，小米暂排名第四位，但份额相比暴增，前三位分别为华为、vivo、OPPO，第五名为苹果，国内 Top5 厂商市场份额共占比 95.2%，第三季度出货量共占比 7900 万部。

据 Canalys 分析，中国智能手机市场较上季度下滑 8%，较去年下降 15%，第三季度出货 8300 万台。

厂商方面，华为仍处于领导地位，但其国内手机出货量 2014 年以来首次下跌，第三季度出货 3420 万台手机，其市场占有率自去年同期的 42.5% 及上季度的 44.3% 跌至 41.2%。

IT之家了解到，vivo 与 OPPO 维持了第二和第三名，但出货量同比分别下滑 13% 和 18%。

第四名的小米作为唯一增长的厂商，实现了 19% 的年比增长，出货 1050 万台智能手机，并且缩小了与前三名的差距。

苹果出货 510 万台 iPhone，较去年下滑 1%，但苹果在第三季度主动调低旧款 iPhone 的库存以给第四季度的 iPhone 12 系列预留出空间，其表现较上季度环比大幅下降 34%。

“市场下滑符合我们的预期” Canalys 分析师贾沫表示，“华为因美国商务部在 8 月 17 日出台的禁令被迫限制其智能手机出货，这在一定程度上造成了部分渠道真空，因为其他厂商并未能立刻填补空缺。华为正面临自 2016 年登顶国内智能机市场以来最严峻的挑战。如果美国政府的政策方向不做改变，那么华为也将尝试去转变其战略重心，在中国政府迫切希望孕育出本土操作系统以抗衡全球性的操作平台的趋势下，着力于打造鸿蒙操作系统和软件生态。”

“虽然未能在今年九月份推出新的 iPhone 旗舰手机，但苹果在第三季度避免了更加大幅度的下滑，这主要归功于更加亲民的 iPhone 系列产品，比如 iPhone 11 和 iPhone SE，”Canalys 全球副总裁彭路平表示，“然而，新的 iPhone 12 系列将会给苹果在中国的发展带来改变。

在第四季度，随着主要厂商将更多新品推向市场，5G 智能手机竞争也将进入白热化阶段。“这也包含今天在国内推出的 Mate 40 系列。”贾沫补充到，“华为的竞争对手们将会试图在第四季度加速填补其留出的渠道空缺，并且争相接管华为的广告以及零售资源。