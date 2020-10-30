希捷：20TB HAMR 机械硬盘年底发货，2026 年推 50TB 版

IT之家 10 月 30 日消息 根据外媒 OC3D 的报道，希捷的 20TB HAMR HDD 将于今年 12 月发货，50TB 的容量版本预计将在 2026 年发货。

IT之家了解到，热辅助磁记录技术（HAMR）是通过激光加热磁存储介质以减小介质矫顽力，从而使得磁头易于对存储介质进行磁化的一种技术。因超顺磁效应问题，为了达到超高密度存储的目标则需大幅提高介质的矫顽力，由此显著增加了磁头写入的困难性。采用 HAMR 技术可 有效提高磁头在微场强条件下的高密度信息写入能力，从而被认为是可间接应对超顺磁效应的下一 代超高密度存储技术途径之一。

除了 HAMR 之外，希捷还计划发布多读写臂 MACH.2 HDD。希捷表示，未来硬盘越来越高的磁密度会对性能施加向下压力，而 MACH.2 多传动器科技将会抵消这些压力。这意味着拥有数据密集型应用程序的客户将继续享受最高级别的硬盘性能，同时也能够满足管理数量不断增长的大量数据的需求。MACH.2 通过实现数据流并行进出单个硬盘，解决了性能提升需求。通过使数据中心主机能够同时并行请求和接收来自硬盘两个区域的数据，MACH.2 将每个独立硬盘的 IOPS 性能提高了一倍，抵消了通常会因为容量提高而引起的数据可用性下降的问题。