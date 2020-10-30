Mate40 系列或成华为最抢手旗舰：闲鱼代拍要价 200，Pro + 版被渠道加价 500 元

10 月 30 日，华为 Mate40 正式在国内发布，Mate 系列旗舰机再一次站在了历史的特殊节点上。

去年，受 “实体清单”的影响，谷歌停止对华为授权，Mate30 无法预装 GMS 服务。这对于高度依赖 GMS 的海外用户来说是难以接受的，意味着华为手机的海外市场面临巨大威胁。

而今年，Mate40 系列搭载的麒麟 9000 芯片受到制约，余承东曾透露，“由于遭受制裁，华为芯片只接受了 9 月 15 号之前的定单。”

禁令之下，华为芯片等零部件备货有限，Mate40 系列出货量面临 “缩水”。多位消息人士透露，Mate40 系列出货量将在 1000 万台左右。与之形成对比的是，Mate30 系列上市 60 天后，出货量就超过了 700 万台。

对于消费者来说，购买 Mate40 系列手机将不是一件容易事，尤其是 Mate40 Pro+。官方公布的消息显示，10 月 23 日开启预售后，华为 Mate40 Pro28 秒即告售罄。北京一家手机门店老板表示：“Pro + 货很少，预定需要加价 500-1000，而且不确定到货时间。”

华为旗舰新突破

三次禁令 “轮番上阵”，9 月 15 日后，华为的产品不能使用含有美国技术的产品，除非取得许可证，华为面临的制裁压力史无前例。

在断供的特殊时期，Mate40 系列的发布有着极为特殊的意义：作为华为下半年的主打高端旗舰系列，如果无法取得许可证，其搭载的麒麟 9000 芯片可能是最后一代华为麒麟高端芯片。

Mate40 系列突出的性能表现也为这款 “绝唱”机型增添了一些遗憾的底色。其内置的麒麟 9000 是全球最高集成度的 5nm 5G SoC，集成了 153 亿个晶体管，有 8 个核心 CPU。相较于高通目前最新旗舰骁龙 865 +，麒麟 9000 的 CPU 性能提升了 10%，CPU 能效提升了 25%。

在 2020 麒麟媒体沟通会上，华为 Fellow(公司级院士)艾伟向包括搜狐科技在内的媒体透露，麒麟 9000 的 5G 表现比苹果 A14 更出色，比如麒麟 9000 的 5G SA 现网下载速度是 A14 的 2.5 倍，并且麒麟 9000 支持更稳定、更低时延的 5G 连接。

艾伟还表示，麒麟开创了 Mobile AI 行业先河，与麒麟 990 的达芬奇架构 1.0 相比，麒麟 9000 采用的达芬奇架构 2.0，架构升级、指令增强、算力翻倍。从具体的体验来看，麒麟 970 处理 2000 张照片需要 60 秒，而麒麟 9000 只需要 1 秒。

影像系统方面，麒麟 9000 依旧延续了狂堆料的风格，尤其是超大杯 Mate40 Pro + 后置五摄，拥有 5000 万像素主摄、2000 万像素电影摄像头、1200 万长焦摄像头、800 万像素多反射潜望式长焦摄像头，以及一个 3D 深感摄像头。Mate40 Pro 在 DXOMARK 拍照得分 136 分，超过小米 10 至尊纪念版登榜第一。

除此之外，华为在全球发布会上还面向海外用户推出替代 GMS 的一系列应用，包括通用搜索引擎 Petal Search、地图应用 Petal Maps、办公应用 HUAWEI Docs。Mate30 是首款被 GMS 服务 “断供”的手机，而华为在一年后就正式推出了相对成熟的替代应用，可以看出其 “恐怖”的成长速度。

销量预期或在 1000 万台内

Mate 40 系列在产品方面进行了多方面跃升，但特殊时期，却也难为 “无米之炊” 。据 Digitimes 报道，华为在今年 8 月份通知供应链下调 Mate40 系列出货量至 1100 万台左右，甚至有供应商表示最终出货量可能只有 840 万台左右。

关于麒麟 9000 的备货量尚有争论，但 Mate40 系列出货量为 1000 万台左右似乎已成共识。第一手机界研院院长孙燕飚告诉搜狐科技：“Mate40 系列出货量在 1000 万台左右，但麒麟 9000 备货量应该不止 1000 万片，明年新发布的 P 系列应该会用上。”

通信行业独立分析师黄海峰则认为，麒麟 9000 备货量在 1000 万片左右，意味着有约 1000 万台华为 Mate40/Pro 手机可以用上这一芯片，或许可以支撑半年左右。

如果出货量大约为 1000 万台，Mate40 系列出货量无论是与同时期的竟对机型 iPhone 12 系列相比，还是与去年发布的 Mate30 系列相比，都不占优势。要知道，Mate30 系列上市 60 天后，出货量就超过了 700 万台。

这也给其他厂商腾出了新的市场空间，DigiTimes 报道称，预计到今年年底，iPhone12 的出货量将达到 8000 万部。信达证券预计，苹果四季度供应链订单在 8000 万至 8500 万部。郭明錤认为，iPhone 12/12 Pro 开卖后首周末销售量为 700–900 万部，预购结果将优于 iPhone 11 系列。

渠道普遍加价

Mate40 系列注定将成为华为手机有史以来最难买的旗舰，尤其是 Mate40 Pro+。10 月 23 日，Mate40 系列的三款机型开启预售，搜狐科技注意到，搭载麒麟 9000E 的 Mate40 尚未开启预售，Mate 40 Pro 和 Mate 40 Pro + 是国内发布会召开前消费者主要的抢购机型。

据了解，有许多网友在社交平台上吐槽线上很难预定，需要手速快、多次蹲点。一位网友表示：“生活在海外，每天都定闹钟抢两次，却还是没抢到，都有点不耐烦了。”

部分线下预定渠道已经出现了加价现象。来自杭州的一家门店老板告诉搜狐科技，“如果加价 500-800，可以在 10 月 30 日拿到第一批到货的 Mate40 Pro。”

杭州另外一家旗舰店的店员对搜狐科技表示，“Mate40 Pro 线下可以预定，不需要加价，但需要等待的时间很长，大约在一个月左右。”

此外，目前闲鱼 App 上已经出现大量加价代拍的现象，普遍代拍价格为 200 元。

Mate40 Pro 难买，Mate40 Pro + 更加难买。“根本订不到 Pro+，店里不接受预定，线上订不到，太难了。”一位消费者向搜狐科技抱怨道。

北京的一位店员透露，“Pro + 货很少，预定要加价 500-1000，而且不确定到货时间。”

除了加价销售，也有部分地区的消费者遇到了捆绑销售的现象。来自重庆的一位消费者告诉搜狐科技：“遇到好几家线下店都要求消费配件满 700 才能预定，后来看到移动营业厅华为店没有要求就预定了。”来自苏州的一位消费者则表示，“门店比线上好订，但我遇到的销售说要加一个 499 的碎屏险。”

“我们全市所有华为店统一加价且必须要捆绑配件才能卖，算起来要加价小一千。”有来自浙江的网友吐槽加价现象并向华为官方反映，得到的回复是：“各地区将有不同程度的溢价，溢价现象并没有违反规定。”

Mate40 系列之后，华为是否还会推出搭载自研芯片的高端旗舰仍是未知数，且目前的手机市场格局已经悄然发生变化。国际分析师郭明錤曾表示，无论华为能否在 9 月 15 日后取得手机零部件，华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响。

华为高管也曾在多次发声表示现在处境非常困难。余承东在前两天透露，“今年压力确实很大，由于美国的多轮封杀，华为手机正面临着不小的困境。”郭平在 2020 华为全联接大会上表示，“华为现在遭遇很大困难，遭受持续打压，具体影响仍在评估过程中，求生存是我们的主线。”

为了 “求生存”，华为已启动 “南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品。即使暂时无法制造自研芯片，华为表示 “不会放弃对海思的投资，将会继续加大对海思芯片的投资。”余承东在全球发布会上诚恳地作出承诺。“不管处境多么艰难，我们承诺持续展开技术创新，将最佳的技术和创新带给消费者。”

今天的 Mate 40 发布会上，华为以 “胡杨”精神——生而一千年不死、死而一千年不倒、倒而一千年不朽，来表达自己面对制裁的不屈。Mate40 系列的亮相，可以看出作为科技巨头的华为在手机行业展示出的实力，麒麟 9000 或许也并非华为自研芯片时代的终结，更有可能意味着高度自研、自造及国产替代化的未来。