华为 Mate 40 Pro 自研 EROFS 文件系统测试：随机读写速度大幅度提升

IT之家 10 月 30 日消息 感谢网友投递，据数码博主 @小白测评 数据，华为 Mate 40 Pro 在华为自研的 EROFS 文件系统加持下，闪存读写性能可达普通 UFS3.1 约两倍的速度。

众所周知，UFS 3.1 相较于 UFS 3.0 最明显的提升在于写入增强器、深度睡眠和性能调整通知。性能方面的提升并不是很多，目前主流 UFS 3.1 机型的顺序读取速度平均约为 1800MB/s 左右，顺序写入速度约为 700MB/s 左右，随机写入约在 200-300M/s 范围中。

在华为 Mate 40 Pro 的测试结果中，可发现该机连续读取约为 1966M/s，持续写入 1280M/s，随机读取 383M/s，随机写入更是直接近乎翻倍地达到了 548M/s。

值得一提的是，在该博主的测试结果中，华为 P40 Pro + 的随机写入仅 300M/s，与莅临其后的 IQOO3 相比并未体现出明显优势，但华为 Mate 40 Pro 随机读取增长约 20.8%，随机写入增长约 82.7%。

在目前的 3D Mark OpenGL ES 3.1 测试中，华为 Mate 40 Pro 得分 8741 分，领先一众机型，但其他 Mate 40 系列机型暂未解禁无法作为对比。

IT之家了解到，华为 Mate 40 Pro 售价 6499 元起，现已开启预售，但在部分平台已脱销。