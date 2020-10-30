几百元魔改成苹果 iPhone 12，这个噱头没人看了

每逢新一代 iPhone 发布后，华强北都会传出前几代 iPhone 魔改的消息，这次的 iPhone 12 自然也不例外。

在 iPhone 12 发布后不久，就有媒体报道华强北出现了由 iPhone X、iPhone 11 换壳改造（魔改）的 iPhone 12。报道称，iPhone X 加 500 元便可以换壳改造为全新 iPhone12；iPhone 11 魔改的成本更低，只要 100 元。不过，改造后的 iPhone 12 会影响到部分摄像功能。

那么，华强北魔改 iPhone 的服务究竟是怎样的一种存在？老版 iPhone 到底能不能魔改为 12？商家三缄其口的背后，又折射出怎样的市场怪状？

转发改机视频只为存在感

“这个（改机视频）是转发同行的啊，不是我自己拍的。”

就在 iPhone 12 刚刚发布后，懂懂笔记看到经常帮忙 “淘机”的华强北商家阿涛，也在微信朋友圈里转发了一则 iPhone 11 魔改 iPhone 12 的视频，视频里一位商家手拿一台改好的 iPhone 12，在做全方位展示。

在商家朋友圈中流传的魔改机视频截图

一番追问之后，阿涛透露早在 iPhone 12 发布前几天，不少华强北的商家便开始疯转这一则改机短视频了。至于视频的原作者，他也不清楚是谁。

“虽然不知道是谁家的视频，但转发之后点赞的顾客相当多。至于私下问我问能不能改机的，目前只有你一个人。”阿涛表示，几乎所有看到视频并私下 @他的用户，关心的都是 iPhone 12 的购机价格。

这才是包括他在内，大部分转发该视频的华强北商家想要的结果。借改机视频触发顾客的好奇心，从而起到宣传、造势的作用，他们的诉求是卖出去 iPhone12 手机。

“说难听点些，如果不发些让人好奇的视频，顾客可能就把你忘了，做手机生意的人，经常要在朋友圈里刷一刷存在感嘛。”显然，阿涛目前并没有现成的魔改业务。

“借着这个魔改视频，我现在已经卖掉了十几台 iPhone 12，和几台成色比较新的 iPhone 11。”阿涛认为，理论上魔改 12 是可以实现的，即便是 iPhone X 系列也可以改，但是他没有相关的渠道。

既然有商家能拍出改机视频，说明是有相应的改机配件。只不过从上一代 iPhone（iPhone 11）发布开始，消费者改机的欲望便大大降低了，因此他和部分商家也懒得调货相关的改机配件。再加上这一代 iPhone 12 外观的变化不仅仅是摄像头，屏幕边框也变得更加薄，改机后的 iPhone 12 会被屏幕边框彻底 “出卖”。

从视频上看，魔改后的成品效果不算太好，“虽然视频被商家转发了多次，画质也都压缩了，但仔细看还能发现边框很厚。”

实际上，对 iPhone 新机的魔改从 iPhone 11 开始就逐渐受到冷落，为何用户改机的欲望在这两年降低了？

iPhone 不再是 “身份象征”

“目前市场上的 iPhone 12 货源充足，缺的只是 Pro 而已。”

阿涛表示，相比以往苹果发布新机之后的一机难求，今年 iPhone 12 发布后，加价的现象只在 Pro 版本上出现，目前在华强北任何一家手机店都能买到普通版 iPhone 12。

可以看到，果粉对于新一代 iPhone 的购机欲望并不强烈，导致新机的销量表现不佳。有一位老顾客告诉阿涛，自己从 3GS 开始用 iPhone 手机，每一代产品都会购买，但是到了 iPhone X 之后却不追新了。“从 3GS 开始，iPhone 每代产品都是划时代的，都有让消费者眼前一亮的东西。但你看看从 X 开始，后面的新品是不是都像挤牙膏？”阿涛笑着说道。

有的用户凭借着情怀，容忍了 iPhone 上一代产品的 “微创新”。但看到 iPhone 12 真机之后，也决定不再忍了，“我周围很多人吐槽，苹果已经连续几代拿不出亮点，拼命拉皮的 iPhone 真的审美疲劳。”

由于创新力乏力，近两代 iPhone 难有让人眼前一亮的感觉，也难以成为身份和品味的象征，从 iPhone 11 开始，部分在乎虚荣的用户也失去了购买魔改机的动力。

“以前，iPhone 5 改 6，iPhone 7 改 8 我都见过，但从 iPhone X 开始，改 11 就很少见了，更甭说现在改 12 了。”阿涛坦言，许多忠实果粉，也止步 iPhone X。魔改的对象是虚荣心强的用户，但是现在即便改一部 iPhone12，似乎也不能抬高自身的品味，“关键是还要牺牲掉摄像、面部识别等比较实用的功能，不划算。”

在他看来，如今 iPhone 12 Pro Max 的市场售价，放在 iPhone X 上市时期也只能买台 64GB 的入门版本，消费者何必改机炫耀？

根据极光发布的最新数据显示，今年第一季度国内手机市场中 iPhone 销量份额下滑到 8.8%，小米、Vivo 的销量份额分别上升到 10.6%、24.8%，华为的销量份额扩大至 36.9%。而在另一份数据中，iPhone 用户换机首选华为 Mate30 Pro 5G 的，占比达 11.3%。

或许，新一代 iPhone 12“不香”了，这也在情理之中。既然虚荣心强的消费者不再热衷魔改 iPhone 12 当作炫耀的资本，那么游走在华强北的改机配件，是否会被不良商家加以利用，将二手的 iPhone X、iPhone 11，翻新成 iPhone 12，欺骗小白消费者？

魔改 iPhone 12 忽悠不了人

“商家才没有那么傻，以前 iPhone 改机、翻新，利润空间巨大，现在没戏了。”经营手机生意已经十年的阿涛，对此算是了如指掌。

他告诉懂懂笔记，最早的魔改指的是新一代手机发售之后，商家收上一代手机去换壳，然后以新一代手机的二手价格进行出售。

例如苹果手机里最成功的的一代 iPhone 4s 发布后，有部分商家会将二手回收的 iPhone 4 换壳、翻新改成了 4s，“七年前，8GB 版 4s 九新的价格高达 3000 元，可同版本 4 的价格只要 1400 元。”

换上了 4s 的外壳之后，这台二手 iPhone 4 可以说身价倍增。有时候商家甚至回收 “尸体机”，经过换壳翻新后当二手 4s 出售，“当时 iPhone 4s 改机配件只要两、三百元，你说其中利润空间有多大？”

同理，iPhone 6 改 iPhone7、iPhone8，也是相同的操作。阿涛解释，以前 iPhone 手机的安全功能并不发达，因此只要换壳子、改系统码，用户基本察觉不到，完全可以充当新一代 iPhone 出售。

“但现在不同了，iPhone X 你改动里面的配件试试？只要维修、更换了其中某一配件，面部识别立马不可用了。”他强调，目前苹果机改价、翻新困难，只要其配件稍有改动，面部功能在安全机制下立刻会失效。

网上部分声称 “无面部”的 iPhone X、iPhone 11，都是因为维修时导致功能失效，因此只能当成便宜二手机销售。据了解市场中一部 64GB 的 “无面部”iPhone X 只要 2200 元，同样情况的 iPhone 11 只卖 3000 元。

除非回收功能完好的 iPhone X、iPhone 11 改 iPhone 12，才不会让面部失效，但取而代之的，是其中一颗摄像头不可用，仍旧是一款 “残废机”，价格也不会太高。即便只小赚几十、上百元，商家也会将其当成二手机出售，而非改机、翻新。

“更何况 iPhone 12 有的型号现在也破发了，（非 mini）红色最低版本不到 5800 元，有顾客买了两天不想要，卖出只要价 5400 元。”阿涛表示，目前收一台可以用于魔改 iPhone 12 的 iPhone 11，价格可仍然要花费 3300 元。

在他看来，改完之后的 12 边框 “一眼假”不说，还只剩一颗摄像头，只能当成故障机出售，价格到顶也就是 4200 元左右。如果算上改机的配件成本，这些商家到手也只能小赚几百元，“关键是现在商城管得很严，线上卖翻新机也是违法的，谁会为了几百元冒险呢？”

总而言之，华强北的确存在有魔改 iPhone 12 的配件出现，但充其量也只是为了满足极小部分消费者的需求。更大的作用，是在 iPhone 12 上市前后制作魔改视频、炒热话题，让部分有货源的商家借此刷一下存在感。

结束语

改机 “受冷”所折射出的现象，是目前最新一代 iPhone 不再成为消费者追捧的对象，也不再是商家牟取暴利的重点。市场对于 iPhone 的热情，也正因为苹果创新力的不足逐渐消耗殆尽。

正如部分华强北商家说的那样，iPhone 12 还会卖，但他们已经不会将所有 “筹码”，都放在苹果一个 “篮子”里。近几年 iPhone 定价往低走的现象，也让商家有了刻骨教训，只求见利脱手、不再动额外的心思。