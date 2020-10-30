深圳公积金将采用蚂蚁数据库 OceanBase 迁移服务

IT之家10月30日消息 据OceanBase发布，近日，深圳公积金与蚂蚁集团 OceanBase 达成合作意向，将对业务在线办理系统进行分布式改造，推动公积金业务办理朝着线上化和智能化转型。

深圳公积金自 2010 年 12 月业务在线办理系统正式对外提供服务以来，为 20 多万缴存单位、1000 多万缴存职工提供在线办理公积金的缴存、提取、贷款、预约等业务。当前经该系统处理的单位公积金业务量，超过单位公积金业务总量的 40%，且部分个人公积金业务使用频率也较高。

OceanBase 是蚂蚁集团自主研发 10 年以上的分布式数据库，已经在支付宝、网商银行等核心系统上顺利运行。今年 6 月，蚂蚁集团正式将 OceanBase 独立进行公司化运作。OceanBase 作为目前经过大规模金融场景长时间考验的企业级分布式关系数据库，支持完整的 ACID 特性，并拥有三方面的显著优势：可扩展、强一致、高可用。同时，OceanBase 还高度兼容 MySQL、Oracle，并具备异地多活等先进技术特性。

▲OceanBase 官网截图

IT之家获悉，此次合作将主要基于 OceanBase 的迁移服务（OceanBaseMigration Service，简称 OMS）展开。它是 OceanBase 为客户打造的一套一站式数据迁移解决方案，具有多类型数据库支持、分钟级即时回滚、负载回放验证、秒级数据验证和一键完成迁移等特点。

截至目前，OceanBase 已经在多家金融机构落地应用，包括中国工商银行、南京银行、人保健康险、西安银行、常熟农商行、苏州银行、广东农信等众多银行和保险机构。