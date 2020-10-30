中国信通院：我国 5G 手机产品款型数占比已超一半

10 月 30 日消息，中国信通院发布 2020 年第三期国内手机产品通信特性与技术能力监测报告。

报告指出，2020 年第三季度，我国手机市场继续由 4G 向 5G 过渡，5G 手机产品款型数占比已超一半。4G 手机频率特征变化不大，4G 手机产品的传输能力等级呈低速率发展；搭载 Android 版本 11 操作系统的手机初现市场。

报告称，根据中国信息通信研究院泰尔终端实验室统计分析，2020 年第三季度申请进网的手机产品 141 款，其中 5G 手机 77 款，款型占比 54.61%，与 2019 年第三季度相比，增长 46.5 个百分点，与 2020 年第二季度相比，增长 2.7 个百分点；4G 手机 53 款，款型占比 37.59%，与 2019 年第三季度相比，4G 手机款型占比下降 28.3 个百分点，与 2020 年第二季度相比，下降 1.8 个百分点。2G 手机款型占比 7.8%。

从频段特性来看，77 款 5G 手机中，支持 band41 的占比 100%，支持 band78 的占比 100%，支持 band79 的占比 85.7%，支持 band28 的占比为 19.5%。53 款 4G 手机中，支持 band41 占比 100%；支持 band1 的占比 75.5%，支持 band3 的占比 92.5%。

2020 年第三季度申请进网的 53 款 4G 手机中，从语音方案特性来看，支持 VoLTE 解决方案 46 款，款型占比 86.8%，同比 2019 年第三季度下降 8.9 个百分点，环比 2020 年第二季度下降 11.6 个百分点。从传输能力来看，CAT1 的 12 款；CAT4 的 26 款；CAT5、CAT6、CAT7 和 CAT9 共计 14 款，传输能力更高等级的 CAT10、CAT11、CAT12 手机产品共计 1 款。

此外，报告还指出，定位方面，2020 年第三季度申请进网的手机中支持定位功能的 112 款，均为 4G、5G 手机。操作系统方面，2020 年第三季度申请进网的 4G、5G 手机中智能机占比为 87.7%。所有智能机中，Android 操作系统的占比仍然高居首位，占比为 94.7%，其中 Android 版本 10 操作系统占比为 54.6%，Android 版本 11 初现市场。