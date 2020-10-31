科技板块领跌美股，苹果市值自 9 月高点缩水 4500 亿美元

北京时间 10 月 31 日消息，疫情形势严峻和科技巨头业绩预期疲软，令市场承压，美股收跌。本周三大股指录得 3 月以来最大单周跌幅。截至收盘，道指跌 157.51 点，跌幅为 0.59%，报收 26501.6 点；标普 500 指数跌 40.15 点，跌幅为 1.21%，报收 3269.96 点；纳指跌 274 点，跌幅为 2.45%，报收 10911.59 点。

美国主要科技巨头绝大多数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

苹果市值自 9 月高点缩水 4500 亿美元

自成为市值超过 2 万亿美元的首家美国公司并于上个月创下新高以来，苹果市值累计缩水 4500 亿美元，占比达 19%。今天常规交易中，苹果股价下跌 6.46 美元，跌幅为 5.6%，报收于 108.86 美元，这意味着其市值一天内就缩水逾 1200 亿美元。按今天收盘价计算，苹果市值为 1.85 万亿美元，仍然是市值最高的美国公司，但与 9 月份的高点相比，苹果市值的缩水量大于维萨（第七大标普 500 指数成分股）市值，大于泰国股市总市值。苹果市值缩水，正值 iPhone 销售不及分析师预期、没有公布圣诞销售季业绩预期之际。第四财季 iPhone 业务营收为 264 亿美元，低于分析师预期的 271 亿美元。苹果在星期五向监管机构提交的文件中表示，“如果公司从 App Store 应用和订阅服务销售中获得的手续费减少，或者范围有所收窄，运营和财务业绩会受到负面影响。”App Store 于 2008 年推出，苹果从软件销售额中抽成 30%，虽然后来对订阅服务给予一定减免，但最近仍然受到国会和反垄断局监管机构关注。Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）发表投资报告称，由于新机型跳票 4-6 周，华尔街不应当对 iPhone 销量低感到震惊，“iPhone 12 预订量是一年前 iPhone 11 的逾 2 倍，销售迎来开门红，意味着圣诞销售季对于苹果来说将是一个‘丰收年’”。

Alphabet 股价逆势上涨 3.43%，在美国科技巨头中一枝独秀

尽管今天美股三大股指全线下跌，纳指跌幅更是高达 2.45%，但 Alphabet 股价逆势上涨 53.77 美元，涨幅为 3.43%，报收于 1621.01 美元，盘中一度摸高 1687 美元。第三季度 Alphabet 营收比上年同期增长 14% 至 462 亿美元，超过分析师预期的 429 亿美元，净利润更是增长 59% 至 112 亿美元，每股收益增长至 16.4 美元，远高于分析师预期的 11.29 美元。谷歌搜索和其他广告业务营收复苏，营收增长 6% 至 263 亿美元。疫情发展早期阶段，客户减少了广告支出。YouTube 业绩尤其强劲，广告业务营收增长 32% 至 50 亿美元，谷歌云业务增长也给人留下深刻印象，营收增长 45% 至 34 亿美元。Alphabet、谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊 (Sundar Pichai)在一份声明中说，“与整体网络环境一样，本季度我们业绩相当强劲。它也表明，我们为提供用户乐于使用的服务而在人工智能和其他技术领域的投资，取得了不同程度的成功。”由于新冠疫情促使人们比以往更多地通过网络工作、学习、购物和娱乐，Alphabet 旗下众多网络服务的需求会高速增长。今天的股价上涨，可能只是 Alphabet 股价长期变动趋势的开始。