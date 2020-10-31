陆金所 IPO 首日破发收跌近 5%，市值 313 亿美元

中国金融科技公司陆金所周五成功登陆纽约证券交易所。受美股大跌影响，陆金所赴美 IPO 交易首日股价低开，开盘价 11.75 美元，不过盘中一度转涨，最高触及每股 13.64 美元，最终收报 12.85 美元，跌 4.81%，市值 313 亿美元。

10 月 8 日，陆金所正式向美国证券交易委员会（SEC）提交 IPO 申请文件，拟于纽交所上市，股票代码为 “LU”，承销商包括高盛（亚洲）、美银证券、瑞银证券、汇丰证券（美国）、平安证券（香港）、摩根士丹利等。

陆金所此次将领先蚂蚁集团和京东数科，成为此次第一个登陆资本市场的中国金融科技巨头。同时，陆金所也是继平安好医生和金融壹账通之后，平安集团第三家登陆资本市场的科技独角兽。

陆金所此次 IPO 以 13.5 美元 / ADS 的价格发行 1.75 亿股股票，募资 23.6 亿美元，该价格是最初目标 11.5-13.5 美元 / ADS 定价区间的上限。若超额 ADS 配售全部行使，融资总额将上升至 27 亿美元，将成美国市场上今年规模最大的中概股 IPO。

陆金所控股是平安集团旗下的金融服务平台，截至 2020 年 6 月 30 日，按零售信贷余额以及客户资产规模计算，公司在中国非传统金融服务提供商中排名第二和第三。

截至 2020 年 9 月 30 日，陆金所控股管理贷款余额达 5358 亿元；管理客户资产规模达 3783 亿元。

2017 年至 2019 年，陆金所控股的营收分别为 278.2 亿元、405.0 亿元和 478.3 亿元（人民币，下同），复合年增长率为 31.1%；净利润则分别为 60.3 亿元、135.8 亿元和 133.2 亿元，复合年增长率为 48.65%；净利率同样从 2017 年的 21.7% 增至 2019 年的 27.8%。

2020 年上半年，陆金所控股的营收为 256.8 亿元，净利润为 72.7 亿元，净利率为 28.3%。