Win10 WiFi 切换不智能，一款改善体验的小工具

有的朋友向笔者反馈，Win10 的 WiFi 连接一直有个非常蛋疼的问题——切换太不智能！例如有时候在家中，明明家里的 WiFi 信号很强，但偏偏有时候会连接到楼下小店的弱信号，体验非常不好。怎么办？这主要是因为 Win10 的 WiFi 连接优先级算法可能不甚完善，通过下面这款工具，可以大大改善体验。

Win10 的 WIFi 切换有时候不那么好用

Wifinian：https://www.microsoft.com/store/apps/9pngfqps4flh

Wifinian 是一款 Win10 商店中的小工具。它的作用在于，能够让你手动设置连接 WiFi 热点的优先级。Wifinian 安装后，可以在界面中看到系统中已经保存过的 WiFi 热点，这时候就可以对 WiFi 热点的连接设置一些规则了。

▲ Wifinian 界面

首先是 WiFi 热点的刷新频率。Win10 的 WiFi 连接体验不好，很大程度上可能是 WiFi 刷新频率不够高导致的。在 Wifinian 中，“Rush”一栏即是刷新间隔，你可以在其中填写想要多少秒就刷新一次。

其次，可以设定 WiFi 热点开始自动连接的强度。Wifinian 会显示不同热点当前的信号强度，而在 Engage 一栏中，你可以填写信号强度到达多少的时候，才自动连接这个 WiFi，这可以避免电脑连上一些信号太差的热点，导致上不了网。

最后，别忘了给各个 WiFi 热点设置 “Auto Connect”自动连接和 “Auto Switch”自动切换，这样 Wifinian 才会发挥作用。

总的来说，这是一款可以让 WiFi 热点连接策略更加合理的工具。当你电脑经常连上不对经的 WiFi 热点的时候，Wifinian 可以帮你连上信号拉满的热点，不妨下载试试吧！