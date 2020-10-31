别把 Win10 当 Win7，聊聊 Win10 里的「隐藏」功能

作为微软最新一代操作系统，Win10 除了加入了很多之前 Win7 所没有的功能外，还融入了不少 “黑科技”。只不过由于种种原因，这些 “黑科技”通常并不为人所知。今天小编就来给大家揭秘一下，这些令 Win7“难堪”的神秘小功能吧！

1. 禁用自启软件

以往想要禁止软件自启，通常要安装一款优化软件。而在 Win10 中，你只要打开 “设置”→“应用”→“启动”，就能完成类似操作。与此同时，Win10 还会将每款软件的启动耗时，直接显示到列表后方，这样优化起来，就更加有的放矢了。

现版 Win10 里的软件自启控制

2. Ctrl+TAB 换标签

以往我们都是通过鼠标切换任务管理器的标签，其实在 Win10 中，除了使用鼠标操作外，还可以借助快捷键 Ctrl+TAB 实现快速切换。

按下 Ctrl+TAB 切换标签

3. 右键 “开始菜单”

开始菜单每天都在用，可你试过右击开始菜单么？和标准的开始菜单不同，右键开始菜单除了更加简约外，更多是一些与系统设置有关的选项，比如 “磁盘管理”、“Powershell”、“事件查看器”、“计算机管理”等等。没错！这些恰恰是系统维护人员的最爱。

Win10 下的 “隐藏”开始菜单

4. 高分屏也好用的 “平板模式”

Win10 的窗口采用 Ribbon 布局，相比 Win7 在效率上提升很多。但很多人觉得 Win10 的 UI 间距太小，特别是高分屏用户，常会有点错的情况出现。其实我们完全可以打开 “设置”面板，搜索 “平板模式”并将其激活。在这个模式下，无论是图标间距还是列表大小，都要比传统模式更大一些，看上去也更加清爽。

隐藏的 “平板模式”

5. 快速启动

“快速启动”顾名思义，就是可以加速 Win10 的开机速度。但很奇怪的是，为什么这项功能很多人都不知道呢？原来 Win10 的 “快速启动”需要依赖于系统休眠，而由于种种原因，很多电脑的休眠默认是关闭的，因此也就看不到这项 “快速启动”了！

你的 Win10 打勾了吗？

6. 家里复制好后，去办公室粘贴吧

很久以前听过一个段子，说的是某位王总，质疑自己刚买的新电脑，为何不能把家里的文件，Ctrl+V 到办公室电脑。二十多年过去，物是人非，当年这个曾经让无数人捧腹的段子，竟然在 Win10 里变成了现实。

Win10 自带的 “云端剪贴”

打开 “设置”→“系统”→“剪贴板”，你会看到一条名为 “跨设备粘贴”的选项。这项功能的使用和当年的王总类似，依旧是在 A 电脑上复制（Ctrl+C），再到 B 电脑上粘贴（Ctrl+V）。所不同的是，王总最终是以失败告终，而我们则可以尽情体验云服务所带来的种种便利。

7. 手机屏幕投影到电脑

记得前段时间上网课时，总担心孩子天天看手机费眼。后来才发现，Win10 其实早就提供了一项将手机屏幕投射到电脑大屏的功能。这项功能在 Win10 里被称作 “无线显示器”，只要打开 “设置”面板→“应用”→“应用和功能”→“可选功能”→“添加功能”，即可完成安装。装好之后，“设置”→“系统”→“投影到此电脑”将不再显示灰色，这时打开手机无线投屏，就能搜索并将手机画面投射到电脑屏幕了。

这项功能可以将手机屏幕投屏到电脑上

除了内容投屏外，这项功能还可以通过电脑端的键盘鼠标直接在手机上输入。没错！发发微信呀，客串一下办公软件等等，都是可以的。

8. “虚拟桌面”做在线培训

在线培训需要经常在 PPT 与软件界面间切换，传统的 Alt+TAB 会将后台窗口显示出来，容易泄露个人隐私。Win10 的 “虚拟桌面”恰好能够解决这一问题，一个 “桌面”放 PPT，一个 “桌面”放软件，再通过 Ctrl+Win+←/→在不同 “桌面”间切换，这样便轻松解决了在线培训所遇到的尴尬。

通过虚拟桌面解决在线培训尴尬

9. 拿不准的程序放 “沙盒”

网上下载一款软件，究竟是打开还是不打开呢？在 Win10 中，我们只要点击 “设置”→“应用”→“应用和功能”→“可选功能”→“更多 Windows 功能”，安装一款 “Windows Sandbox”就能解决这个问题。Windows Sandbox 可以看作是当前电脑的 “虚拟机”，无论是外观还是操作方法都和实体机一致，但所有的操作都会局限在 “虚拟机”内，不会对实体机造成任何影响。因此它也经常被人们称作——“沙盒”！

号称 “沙盒”的 Windows Sandbox

10. 用过 “白板”吗

“白板”是一款可以在电脑上随意涂鸦的小工具，比方说临时记录一下灵感，或者充当一下草稿纸，都可以用它完成。白板的使用需要借助一组快捷键（Win+W），之后再点击其中的 “Whiteboard”即可激活白板功能。整个操作类似于现实环境中的白板，鼠标放上去即可任意涂画，此外你也可以通过下方选项随意切换不同的笔触，如画笔、荧光笔等。

可以尽情涂鸦的 “白板”

写在最后

类似的功能在 Win10 中还有很多，由于种种缘故，大家普遍对 Win10 的新功能认知不够。这一方面是由于微软长期以来所奉行的 “温水煮青蛙”策略，另一方面也是由于 Win10 的 Bug 频出给它的名气带来了不小的影响。但无论如何，作为一款全新的操作系统，Win10 在功能上的变化还是相当巨大的！