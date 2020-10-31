腾讯 START 云游戏体验：本地与云端游戏有何不同

在电脑里玩个游戏要考虑啥？那当然是考虑当前电脑的配置能不能流畅的玩想玩的游戏，还得考虑存储空间够不够，因为现在的大型游戏的块头都很大。此外还要考虑平台问题，比如 Mac 里玩不了许多 Windows 专属游戏。怎么解决这些问题呢？花钱买硬件呗！不过目前有了一个更好的解决方案，那就是 “云”。

啥东西带上 “云”，似乎都高大上起来，不过本次小编要介绍的这个腾讯 “云游戏”却确实可以帮玩家们解决一些烦恼，而且还很方便。而对于腾讯本身来说，这也意义重大，毕竟腾讯的游戏资源非常丰富，但目前也是存在局限的，例如 Mac 就无法游玩到国服 LOL 这样的火爆作品，腾讯云游戏有望填平这一沟壑，堪称 “大杀器”。腾讯云游戏近日开启了不限量公测，它玩起来到底怎么样？一起来体验一下吧。

本地与云端游戏有何不同？对比一下你就知道

我们先来看看本地版与云游戏模式版两种方式玩游戏的步骤对比。

普通游戏：到游戏官网→下载游戏→安装→启动。

目前许多游戏还只能用官网提供的下载器下载，游戏块头又很大，下载个游戏几个小时甚至几十小时常有的事。

云游戏：打开游戏管理器→选择喜欢的游戏→启动。

可以看到，云游戏让用户可以跳过游戏的下载安装步骤，直接开始畅玩。让用户无需等待。最重要的是像小编这种硬盘空间经常紧张的玩家就无需考虑有没有空间安装游戏了。并且云游戏对用户电脑配置要求不高，让用户可以使用低配置电脑玩上原本无法流畅运行的游戏。

图 1 小编的硬盘空间经常爆满

如何申请体验腾讯云游戏

那么怎么样才能体验腾讯云游戏呢？目前云游戏处于公测阶段，你只需要去官网腾讯云游戏（https://start.qq.com/）中申请体验资格就可。目前已经支持 Mac 客户端与 Windows 客户端了。而手机版和 TV 版还没开启体验。

图 2 申请体验资格

申请好资格后，Windows 的用户需要安装腾讯 WeGame 这个游戏管理器（https://www.WeGame.com.cn/）才能体验。

图 3 安装 WeGame

Mac 系统用户则需要下载单独的 START 腾讯云游戏客户端。

腾讯云游戏的启动方式：Windows 还要装 WeGame

安装好 WeGame 后，小编就迫不及待的想要体验一下《英雄联盟》的云游戏版。不过找个入口可复杂了。云游戏的进入方式，目前 WeGame 还没有设置专门的入口栏目，小编也不知道为啥。所以目前要进入云游戏的步骤还比较的麻烦。

进入云游戏步骤：WeGame→搜索游戏→进入游戏详情页面→前往社区→左下角 “启动云游戏”。

要流畅玩云游戏，那对你的宽带环境是有一定要求的，20M 以上宽带环境，延时小于 20MS。还有就是目前云游戏中注明了当前说支持的省市，小编没测试没有标注出来的省市能不能玩。对于硬件要求，腾讯云游戏没有标注具体的硬件要求，不过要求应该不高。

图 4 启动云游戏

图 5 云游戏要求

腾讯云游戏体验：无需下载回本地即可畅玩

正当小编想要体验一下《英雄联盟》的云游戏版时，却发现目前 WeGame 并没有提供云游戏版。然后小编又找了几个热门的游戏，同样没有提供云游戏版。正当小编怀疑是不是没有体验资格时，却发现《堡垒之夜》提供了云游戏版。

进入堡垒之夜的游戏详情页面，可以看到原本要玩堡垒之夜，需要先下载 28G 的游戏安装包才行，但是如果你选择玩云游戏的话，只需要进入 “前往社区”，就可以看到左下角出现了个 “启动云游戏”按钮，点击后稍等片刻，就可以进入游戏界面了。非常的简单迅速，无需等待下载游戏安装包。

图 6 游戏详情页面

图 7 启动云游戏

可当小编启动云游戏时，却一直卡在了登录界面，十多分钟过去了还是那样，无奈退出再试也一样。

图 8 一直卡在登录界面

没办法，再找另外一个游戏试试，《NBA2KOL2》也支持云游戏模式。同样的进入方式，这次一路通畅，很快就能愉快的畅玩游戏了。小编来了一局，总体感觉跟在电脑里本地版的游戏没多大却别，按键延时很小。小编使用电信百兆光纤。游戏画面也是不错的。

图 9 NBA2KOL2 云游戏模式

在云游戏模式下，用户可以看到在游戏界面左上方多了个设置按钮，还有就是右下角默认有延时和码率显示。

图 10 云游戏模式下设置与信息显示

设置按钮为用户提供了 “全屏 / 窗口、分辨率、延时展示开关”这几个设置。

图 11 画面设置

除此之外，各游戏的内置设置界面也是可以进行设置的。

图 12 游戏设置界面

图 13 游戏界面

打完一场比赛，不死心的小编又试了一下《堡垒之夜》，没想到这一次可以顺利进入了。

图 14 堡垒之夜

一局游戏下来，体验依然不错，延时很小，画面流畅，跟本地版区别不大。此外，云游戏貌似对用户本地电脑配置的要求较低，所需要渲染画面的内容应该都是在云端进行计算的。

图 15 堡垒之夜设置，可以看到画质可以调到最高，但你的电脑却不需要高配

接着小编还来了一场《FIFA Online 4》的云游戏模式，一场球赛下来，都忘了写稿了。

图 16 FIFA Online 4

据说 Mac 版的腾讯云游戏游戏库阵容比 Windows 版 WeGame 客户端大很多，加入了《英雄联盟》、《穿越火线》、《枪神纪》、《逆战》、《QQ 飞车》、《极品飞车 Online》等没有 Mac 客户端的腾讯游戏，让 Mac 也能玩上国服版本的 LOL。不过小编没有尝试，为什么 Mac 和 Windows 平台提供的云游戏有区别？难道腾讯是特地不让 Windows 用户玩这些游戏的云模式？

打开浏览器即玩！手游也有云模式

腾讯还为玩家们准备了一个可以在电脑里仅使用浏览器就可以玩手机游戏云模式，玩家们只需要进入先游的 “云游戏”页面（https://gamer.qq.com/v2/cloudgame） ，即可使用浏览器来玩几款手游的云模式版。不过体验当前还不是很完美，例如目前键盘映射键位无法修改。

图 17 云游戏

图 18 QQ 飞车云模式

总结

云游戏给玩家们带来了新的游戏体验，让玩家可以无需下载安装即可在任意可联网的电脑中畅玩自己喜欢的游戏。可惜的时目前腾讯云游戏中可供云游戏模式的游戏还太少，就连英雄联盟也还不支持，期待更多游戏的云游戏模式上线。有了云游戏，不用愁硬盘空间不足，不用愁电脑配置不够，挺不错的。

那么云游戏可以取代本地游戏吗？有观点认为，云游戏迟早是游戏的主流方式，但就当前的体验来看，云游戏仍存在连接不稳定、游戏数量有限、网络要求高等局限，只适合作为本地游戏的一个补充（例如可以让 Mac 平台玩上 Windows 游戏）。不过不可否认，云游戏有着巨大的潜力，期待未来能有更好的体验。