调研显示：7 成用户使用花呗未付过利息

IT之家10月31日消息 目前蚂蚁集团已完成上市 IPO 初步询价，确定定价 68.8 元 / 股，总市值 2.1 万亿元，预示全球最大规模 IPO 即将在 A 股诞生。而在蚂蚁集团公布了 IPO（首次公开招股）发行价之后，阿里巴巴联合创始人马云也将成为全球第 11 大富豪。

据品玩援引中南财经政法大学数字经济研究院的一轮摸底调研数据，参与调研的网友一半以上表示自己日常有使用消费信贷、信用支付类服务的习惯，其中有超 9 成的用户在使用花呗。

调研显示，还利息方面，参与调研的用户中超过 7 成以上的人表示会按时还款使用花呗且从未付过利息。

用户额度方面，网友花呗的平均额度只有 2000 元，甚至有超过 30% 的用户额度在 1000 元以下。

在选择非全额还款，涉及产生利息的用户中，目前花呗账单分期的 3、6、9、12 四个种类中，约超过 5 成的用户平时主要以 3 期分期为主，实际手续费仅为 2.5%。

另外，此项调研还表明，借呗目前最长借款 12 个月，借呗用户的平均借款时间为 90 天，按照蚂蚁招股书披露的 “最低万二，大部分万四以下”的日息计算，最低的实际利息成本为 1.8%，大多数在 3.6% 以下。

IT之家知悉，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林对此表示：此次调研除了对消费信贷情况摸底，也希望基于调研对如何使用消费信贷提出了比较合理的建议。

他表示，分期其实也是一种常见的消费方式，合理使用也能提升个人成长和生活质量；一般建议分期后的每月还款金额以不超过月收入的三分之一比较合理。