万物皆可智能，Faro：一款增加安全性和能见度的智能骑行头盔

骑行是一项有趣的活动，但需要注意安全，为解决此问题并使生活变得轻松，UNIT1 近日推出了 Faro，这是一款智能，时尚的头盔。该公司已通过 Kickstarter 筹集了超过 30 万美元的资金。

骑手在夜间的能见度非常重要，因此 Faro 在背面设计有 40 个 LED 灯，可用于发送各种信号。骑手可以从闪烁的图案，日夜模式，颜色组合等进行选择。除了能见度外，用户还可以通过导航遥控器向其他驾驶员发送转弯或停车的信号。

该头盔还具有 IPX6 等级，非常适合恶劣的天气条件。将其与特定的天气灯光相结合，可增强能见度。

UNIT1 按照国际认证标准设计了这款头盔，并与瑞典的 MIPS 合作，后者专门研究头盔的安全性。它的外壳由坚固耐用的 ABS 和 PC 材料制成，以确保骑手安全。借助磁性钮扣，Faro 会保持在适当位置，而其多个通风孔设计则可增强透气性。

Faro 还开发了一个应用程序，该应用程序将使骑手可以自定义功能，例如灯光，传感器，轨道距离或速度等。该公司将提供跌倒检测功能，如果骑手在剧烈跌倒后无反应，它将向 SOS 发送消息。它还会提醒预先设定的紧急联系人，该紧急联系人将收到有关您的位置详细信息的求救电话。

Faro 提供 3 种不同的尺寸和颜色，以提供多种选择。该头盔配有一块 1850mAh 的可充电电池，根据使用的功能，它可以持续使用 10 个小时。