华为王成录：鸿蒙与 iOS 安卓不同赛道，万物互联中国有巨大机会

10 月 31 日晚间消息，华为近日举行 Mate40 系列国内发布会，推出了智能手机、智能手表、智能耳机等多款新品。发布会后，华为消费者业务手机产品线副总裁李小龙、华为消费者业务软件部总裁王成录接受了媒体采访。

Mate40 系列研发投入 5.6 亿美元

此次推出的新一代旗舰 Mate40 系列，被余承东称为最强大的一代 Mate 系列产品。他透露，这代产品华为前后花费了三年时间研发。

李小龙表示，三年还包含了麒麟 9000 芯片的研发时间。在麒麟 9000 芯片的研发中，华为遇到了很多困难。比如进入 5nm 制程之后，很多传统 IP 公司赶不上进度，华为要设计芯片就无法买到这些 IP。因此在麒麟 9000 中，华为使用了大量自研 IP，芯片的自研工作量比以往大得多，而且开发周期很长。“这次是我们芯片投入特别大，投入周期非常长的一次。”

除了芯片，华为此次在 Mate40 系列上也投入巨大，比如硬件产品的研发、EMUI11 系统的开发。他透露，不包含海思的研发投入，华为在 Mate40 系列（Mate40、Pro、Pro+、保时捷）上投入了 5.6 亿美元（人民币超过 37 亿元）。这也是华为历代手机产品中，投入人力、资金最高的产品。

“以往我们做产品，研发团队解决技术上的困难。虽然难，但是我们终归能看到方案解决，这次遇到了很多外部困难，给我们带来了很大的工作量，拖缓了产品开发的进度。”李小龙说。

余承东在发布会上也表示，Mate40 系列海外发布之后，预订量就超过了华为的生产能力，目前正在加紧生产。此外，余承东还坦言，在美国三轮制裁之下，华为手机面临着巨大的困难。但正在想尽一切办法解决供应问题，让业务继续。

鸿蒙与 iOS、安卓不在一个赛道

除了手机产品，鸿蒙 OS 也是外界十分关注的话题。

2019 年的开发者大会上，华为正式推出了鸿蒙 OS，并首先应用在了智慧屏产品上。今年的开发者大会上，余承东宣布，鸿蒙 OS 将于今年 12 月发布手机版本，明年华为智能手机将全面升级支持鸿蒙 2.0。而除了智慧屏、手机，手表、平板等产品也可能使用鸿蒙 OS。

王成录表示，鸿蒙 OS 与现在的 iOS 和安卓完全不在一个赛道上，是面向万物互联的操作系统。IoT 谈了这么多年，最大的问题就是我们仍然把每一个设备孤立来看，这种 IoT 是没有发展的。

他认为，做多设备的互联，可以从应用层、连接层、底层的系统互联多种方式实现。如果只从应用层来做，未来无法应对快速出现的更多智慧化设备，将是一个非常大的工作量。

而系统互联方案的好处就是通用性和扩展性更好。从系统来看，我们今天看到一个个的零散设备就会成为一个设备的不同模组。把这个模组的架构方案开放给第三方，第三方只要按照模组的架构来写，自然就是系统模组的一部分，上层的应用就不是多个设备在工作而是一个设备。“我认为这件事是一个对所有行业而言的革命性变化，是完全全新的赛道，中国有巨大机会。”

王成录表示，EMUI11 版本已经应用了鸿蒙很多的分布式技术。美的家电在双 11 会有 15 款产品上线，搭载了全鸿蒙的系统，搭载 EMUI11 的手机也可以与这些产品进行交互。

此外，鸿蒙今年刚刚开源了 128K-128M 内存设备的代码，明年会迈向内存更大的设备。

在王成录看来，智能手机出现之后，人类的生活已经发生了很大的变化。基于手机生态也诞生出了苹果、华为、三星这样的硬件公司，以及亚马逊、谷歌、BAT 这样的应用公司。而一旦万物互联，将会有更多的行业发生革命性的变化。