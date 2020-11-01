浅谈 PS 2021 的黑科技：史上最接地气的 Photoshop

Photoshop 非常强大，甚至 PS 已经成为了修图的代名词，这个大家都再清楚不过；不过 PS 是不是已经强大到了极致？是不是每人都能发挥出它的威力？恐怕未必。不是每个人都有足够专业的技术，将 PS 操控自如。

然而，时代变了，最新的 Photoshop 2021 是一个能让你大大改观的全新 PS！

Photoshop Element 2021 是 Photoshop 正代最新版的简化版，更适合移动设备使用。

以下功能基本上均出现于 Photoshop Element 2021 和 Photoshop 2020 最新版中，因此文章以 “PS 2021”统称拥有这些新功能的 PS，包括正代和 Element 版。

和以往的版本相比，PS 2021 引入的这些大量基于 AI 技术的黑科技，这使得 PS 2021 在功能大大增强的同时，又大幅降低了使用门槛，堪称最接地气的 PS！这就来介绍一下 PS 最新版到底有什么黑科技吧。

2D 图片转换 3D

非常黑科技的一个功能。通过 AI 算法，一张普普通通的 2D 照片，可以被 PS 2021 一键变成 3D 场景，例如下面这张照片。

▼经过处理后，它就变成这样了。

想象一下，这样的 3D 图片在朋友圈中晒出来，岂不是炫酷到飞起？而 PS 2021 处理这一切，都相当傻瓜化，不需要你自己细调，一键就能生成，完全没有上手门槛。

扭头自动修正

在拍照片的时候，特别是合照时，总会有人没有正对着镜头。怎么办？PS 2021 就能调整人脸方向，是不是很神奇？

▲ 注意婴儿的头的朝向，被修正了

PS 2021 的这个技术，也是基于 AI 算法的。如果只是稍微偏了一点脸，修复效果是相当的好。当然，如果头完全朝向另一边，就不一定有多么理想的效果了。

自动上色

这是近年很流行的 AI 技术，不少网站都提供了 AI 全自动上色的功能，现在 PS 2021 也支持了。PS 2021 可以让黑白照一键变成彩色照片，和各种 AI 网站相比，优势在于算法可能更出色，而且支持更加大尺寸的高清图片，效果还是非常神奇的。

▲ 物体上色对比

一键抠图

抠图一直是比较考验操作的 P 图技术了，得益于 AI 技术，现在电脑就能辨认出图片中的内容，自动抠图也就成为了可能。PS 2021 中就加入了一键抠图功能，就算你不会用套索、不会用钢笔之类的工具，也可以获得比较理想的抠图效果。

▲ 抠图难度大大降低

当然，你如果熟悉 PS 传统的抠图工具，自动抠图完成后还手动修补，那抠图效果肯定就更完美了。

人脸表情修改

嫌弃照片的人脸表情不够灿烂？拍照的时候不小心闭上了眼睛？在 PS 2021，这些烦恼迎刃而解。PS 2021 加入了大量人脸识别相关的 AI 功能，基于此，它能够调整人脸表情，例如将愁眉不展调节成为开怀大笑，将不小心闭上的眼睛 P 成明亮的双眸，都是一瞬间的事情，绝对称得上是黑科技。

▲ 表情调整效果演示

照片拍糊秒变清晰

拍照片经常会因为手抖而拍糊，通常来说需要高手细细在 PS 调节，才能挽救回来。现在，PS 2021 用先进的算法解决了这个烦恼，因为手抖造成的模糊，可以通过算法来自动修复，非常傻瓜化。

▲ 快门不足？手抖？还能救！

调节人物位置

在拍照的时候，我们常常会觉得某个人的站位不太和谐。在 PS 2021，你可以选中某个人，然后将 TA 移动到其他位置，效果非常自然。注意，PS 2021 不仅可以把人物水平移动，还可以前后移动，而且符合透视的视觉效果，绝对能带给你惊喜！





▲ 站位可以随便调

俩单人照变合照

大家有没有设想过这样一种情况，A 和 B 都分别拍了照片，能不能把这俩人 P 到同一张照片中，让他们一起合照？在 PS 2021 中，就提供了这方面的黑科技。PS 2021 支持将不同照片中的人物，合成在一起，让他们处于同一张照片当中。这个功能在很多场景下都有用，例如俩人可以分别帮对方拍照，但如果没有旁人的话，就没法合照了。有了 PS 2021，合照就变得轻而易举。

▲合照还能这么拍

消除背景杂物

在拍照的时候，经常会遇到这样的经典问题——想要在某个景点前拍照留念，背后总是满满的人，怎么办？在 PS 2021 中，通过 AI 可以消除背景中的杂物，再也不必担心拍照受到干扰了。

▲还你干干净净的背景

总结

除了上文所提到的，PS 2021 还带来了其他许许多多基于 AI 的黑科技，例如一键替换背景、自动磨皮等等，这里就不一一列举了。从当前展现的新功能来看，不难发现，尽管 PS 2021 更加强大，却也更加易用了，不少功能的体验甚至很类似手机上的傻瓜修图 App，但效果却又更好。AI 让 PS 2021 更加雅俗共赏，期待日后 AI 能有更多神奇的应用吧！