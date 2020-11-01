反垄断问题缠身，四大科技公司第三季度仍创造新的销售纪录

在国会谴责、反垄断问题和新冠疫情的影响下，四大科技公司的收益再次飙升。

新冠疫情期间，四大科技公司过得并不太平。政府对 Alphabet 旗下的谷歌公司提出反垄断指控；广告客户和用户抵制 Facebook；新闻媒体和监管机构对苹果和亚马逊的审查越来越严格。

然而，当大型科技股周四集体公布业绩时，这些措施好像都没能影响大型科技公司的销售业绩，亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌都公布了创纪录的季度收入。

四大巨头的综合收入总计价值约 5.3 万亿美元，约为标准普尔 500 指数的五分之一，上一季度，除了苹果外，其他公司均实现了两位数的增长。苹果创造了公司历史上最好的 9 月销售额，其他公司则创造了最好的季度收入纪录。

四大公司的利润总额为 380.8 亿美元，除苹果公司外，其他公司的利润都有所增长。由于新款 iPhone 的推出较晚，苹果公司的净利润下降了 7%。在新冠肺炎疫情爆发后的第一个完整季度，这几家科技巨头公布了总计 2000 亿美元的收入和近 290 亿美元的利润，公司的整体业绩甚至比上个季度还要好。

除了利润和收入不断增长之外，唯一的另一个重大区别是，在盘后交易中，三家公司的市场表现好坏参半，投资者对它们的预测出现了偏差：Facebook 的前景令人不安，苹果前景无法预测，亚马逊预计将在 2019 冠状病毒病问题上投入巨额资金。在 2020 年迄今为止的大幅上涨之后，除了谷歌之外，其他公司的股价都在尾盘下跌。